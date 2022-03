Danmark knuste håndballgutta i Golden League – tapte med 16 mål

Det ble ren overkjøring fra danskene. Ved pause var Norge under 12-18, og i andre omgang skulle det for alvor bli brutale tall.

I det første kvarteret der scoret Danmark ni ganger mot de norskes ene scoring. Feil i angrep og sprekker i forsvaret gjorde det mulig.

Norge er uten flere av sine største stjerner i Golden League-turneringen. Blant dem er en skulderskadd Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Harald Reinkind. Det gjør at troppen er en blanding av rutine og mye ungt.

Danmark var også langt unna å stille toppet lag. Christian O'Sullivan ble norsk toppscorer med fire mål.

– Vi snakket om å bruke hele troppen, og det fikk vi gjort, men det er altfor mange tekniske feil og skuddbom til at vi klarer å henge med. Noen kommer inn og presenterer på et bra nivå, så får vi prøve å løfte oss utover i turneringen, sa Christian Berge til TV 2.

Han gir seg ganske snart som norsk landslagssjef. Han skal framover være klubbtrener for Kolstad på heltid. Torsdag fikk han se at det er et stykke igjen før ferskingene i troppen er samspilt.

– Jeg var veldig spent. Det vil kreve mer tid sammen med disse guttene. Det er langt igjen til mål, sa Berge.

Norge skal i helgen også møte Frankrike og Spania. De spilles i henholdsvis Herning og Aarhus.

– Vi må være realistiske. Det er veldig gode lag vi møter, sa Berge om mulighetene for norsk revansj.

