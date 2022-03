Kilde på pallen i Kvitfjell: – Helt fantastisk

Kilde venter fortsatt på sin første verdenscupseier i fartstraseen på hjemmebane, men fikk en svært god opplevelse lørdag. Et hav av norske alpinfans ventet på ham da han kjørte inn til ett sekunds ledelse fra startnummer fem.

– Det var helt fantastisk. Det finnes ikke bedre, faktisk. At de er her og stiller opp i dag, ikke bare for meg, men for en legende som avslutter karrieren i dag, det er en helt fantastisk opplevelse å få være med på, sa Kilde til NTB med henvisning til lagkameraten Kjetil Jansrud.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var en deilig følelse å komme i mål. Publikum der, med bare nordmenn, og ett sekund foran. Kan ikke henge med geipen da, fortsatte Kilde.

Han hadde prestert meget solid, men ledet bare en kort stund før italieneren Paris blåste i mål 55 hundredels sekund foran ham. Det var lite Kilde kunne gjøre med ham. Nordmannen ser ut til å ende på 2.-plass i rennet.

– Det er lenge siden jeg har sett Paris kjøre sånn på ski. Det er typisk når man treffer bra selv. Men jeg ser ikke helt hvor jeg kunne ha hentet et halvsekund, sa nordmannen til NRK.

[ Kronprins Haakon til Johaug: – Takk for en fantastisk karriere og gode minner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen