Perfekt Johaug-punktum: Nytt OL-gull etter utklassing

Johaug tok alle tre titler på distanserennene i Beijing-lekene og ble med det langrennsdronningen i Zhangijakou. Det var allerede før 30-kilometeren klart at dette ville bli hennes OL-farvel.

Tårene presset på etter målgang for den norske veteranen. Hun tuslet etter hvert også rundt i målområdet med flagget over hodet. Senere tok Johaug i mot en kinesisk utøver.

Jessie Diggins (USA) stakk av med sølvet 1.43 minutt bak Johaug. Finske Kerttu Niskanen sikret bronsen.

En rekke løpere lå helt utslått igjen ved mållinjen. – Dette er et renn mange nok vil huske lenge, sa Trond Nystad under TVNorges sending.

I cirka 15 minusgrader, mye vind og på trått føre var det lite spenning i rennet i fri teknikk. Johaug tråkket til tidlig. Starten ble framskutt tre og en halv time for å unngå at løperne skulle utsettes for ekstrem kulde og vind.

Johaug dro opp farten etter noen kilometer, og ingen av konkurrentene våget å bli med henne i tynnlufta cirka 1700 meter over havet.

Lotta Udnes Weng ble nummer 13 rett foran tvillingsøster Tiril på 14.-plassen. De kom inn over seks minutter bak vinneren. Ragnhild Haga ble nummer 28 (7.25 minutter bak Johaug).

Johaug er 33 år og har dominert stort i flere sesonger. Hun gikk glipp av OL i 2018 etter at en positiv dopingprøve ga henne en utelukkelse.

Hun herjet i VM for ett år siden. Da ble det fire gull på Johaug. Til sammen har Johaug 18 titler i OL (fire) og VM (14). Bjørgen stoppet på åtte OL-titler etter å ha deltatt i perioden 2002–2018. Johaug gir seg i olympisk sammenheng med halvparten i løpet av tre vinterleker, de første i 2010.

Hun er den første kvinnen til å vinne tre distanserenn i samme OL siden Marja-Liisa Kirvesniemi (født Hämäläinen) gjorde det i 1984.

Langrennssesongen fortsetter med verdenscup i Lahti (Finland), Drammen, Oslo, Falun (Sverige) og Tjumen (Russland).

Det er uklart om Johaug fortsetter karrieren etter denne sesongen. Blir hun med videre, er VM i Planica neste år det store målet.

Langrenn 30km kvinner fristil søndag:

Gull: Therese Johaug, Norge 1.24.54,0

sølv: Jessie Diggins, USA 1.43,3 min. bak,

bronse: Kerttu Niskanen, Finland 2.33,3,

4) Jonna Sundling, Sverige 2.35,4, 5) Tatjana Sorina, ROC 2.37,2, 6) Rosie Brennan, USA 2.38,7, 7) Delphine Claudel, Frankrike 2.40,0, 8) Ebba Andersson, Sverige 2.41,5, 9) Maria Istomina, ROC 3.06,1, 10) Krista Pärmäkoski, Finland 3.41,0.

Øvrige norske: 13) Lotta Udnes Weng 6.20,3, 14) Tiril Udnes Weng 6.21,4, 28) Ragnhild Haga 7.25,9.