Poengdeling mellom Chelsea og Liverpool – tapte terreng til City

I sin siste kamp før de reiser til afrikamesterskapet bidro Sadio Mané og Mohamed Salah med hvert sitt mål til 2-0-ledelse for gjestene. Mateo Kovacic og Christian Pulisic utlignet før pause.

Begge lag hadde sjanser til å avgjøre i 2. omgang på Stamford Bridge, der ståplasser gjorde comeback i engelsk toppfotball etter 28 års fravær. Det bidro til elektrisk stemning, men serieleder City kunne konstatere at laget etter lørdagens seier har ti poengs luke til Chelsea og elleve til Liverpool.

Det gnistret til helt fra start. Allerede etter 10 sekunder brukte Mané underarmen i en luftduell med César Azpilicueta på et vis som gjorde at flere mente han burde vært utvist. Han slapp med det tidligste gule kort i Premier League på 15 år.

Chelsea-manager Thomas Tuchel satte stjernespissen Romelu Lukaku ut av troppen etter hans oppsiktsvekkende uttalelser i et intervju med Sky Italia. Liverpool måtte greie seg uten manager Jürgen Klopp og trioen Alisson Becker, Joel Matip og Roberto Firmino, som alle har testet positivt på koronaviruset.

Om noen trodde det skulle gå ut over kvaliteten i toppkampen, tok de feil, selv om de tre første sjansene alle kom som resultat av forsvarsbrølere.

Stygge feil

Etter fem minutter misset Trevoh Chalobah stygt med en klareringsnikk, og Mané serverte Salah, som kunne avslutte alene med Edouard Mendy. Keeperen vant den duellen.

Ett minutt senere var Trent Alexander-Arnold nonchalant med ballen i eget felt. Kai Havertz presset ham og blokkerte ballen rett til Pulisic, som prøvde å runde keeper Caoimhin Kelleher. Igjen vant keeper duellen.

I det 9. minutt tok Liverpool ledelsen. Chalobah prøvde uforklarlig å klarere Diogo Jotas lave innlegg med hodet. Han bøyde seg helt ned mot gresset og nikket ballen rett til Mané, som dempet den på låret, rundet Mendy og banket ballen i mål forbi Azpilicueta på streken.

Så langt hadde tabber duket for sjansene, men resten av omgangen skulle stående og sittende tilskuere og et TV-publikum verden over få se tre mål skapt med offensive kvaliteter fra øverste hylle.

Klassemål

I det 26. minutt fant Salah rom å starte i på kant, og Alexander-Arnold fant ham med en perfekt pasning. Egypteren skar inn i feltet, lurte Marcos Alonso til å tro at han skulle legge inn og rykket fra ham før han fra spiss vinkel tryllet ballen i mål ved nærmeste stolpe.

Det var hans 150. mål i engelsk fotball, scoret mot klubben han scoret de to første for. Salah feiret dempet.

Vel ti minutter senere kunne Salah ha punktert kampen fullstendig, men Chalobah revansjerte seg med en takling i grevens tid. I stedet skulle Chelsea slå hardt tilbake.

Mateo Kovacic fikk drømmetreff i returrommet i det 42. minutt og skapte ny spenning. Etter frispark fra kant bokset Kelleher ballen i en høy bue. Kovacic tok noen raske skritt bakover og slo til på volley fra 20 meter. Ballen duppet inn i krysset via stolpen.

Noen sekunder på overtid i omgangen sto det 2-2 etter en vakker kontring. Antonio Rüdiger startet den med et klareringsspark noen meter inne på egen halvdel. N'golo Kanté orienterte seg lynraskt og slo i bakrom til Pulisic, som brystet ballen med seg og feide den forbi keeper.

Gode keepere

Chelsea hadde også en stor sjanse til ledermål før pausesignalet, men Kai Havertz ble løpt opp og skuddet blokkert. Mason Mount beinet returen rett utenfor.

Etter pause var det keepernes tur til å vise klasse. Mendy sto for en fantastisk redning på Salahs avslutning i det 57. minutt og stoppet også et farlig skudd fra Mané minuttet etter.

I det 62. minutt viste Kelleher ypperlige reflekser på Pulisics harde skudd fra kort hold.

Det høye tempoet begynte å prege lagene mot slutten, men de fortsatte å jage en avgjørende scoring som imidlertid aldri kom.

Ståplasser

Det var første Premier League-kamp med ståplasser på nesten tre tiår. Chelsea har i likhet med Manchester United, Manchester City, Tottenham og Cardiff fått innvilget søknad om å være med på et prøveprosjekt med ståseksjoner fra årsskiftet.

– Dette er en merkedag. Endelig kan fotballtilhengere stå uten å bryte loven. Jeg tror de aller fleste støtter dette, og det er noe å feire, sier Malcolm Clark, leder i supporterunionen FSA, til BBC.

Siden 1994 har det vært forbud mot ståplasser i de to øverste divisjonene i engelsk fotball. Det ble innført som en konsekvens av Hillsborough-tragedien i 1989.

