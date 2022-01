Everton-marerittet fortsetter for Benitez – nytt tap mot Brighton

Everton står nå med åtte tap på sine elleve siste kamper og nærmer seg nedrykksstreken i Premier League.

Dominic Calvert-Lewin var tilbake i spill for Everton for første gang siden 28. august, og de blåkledde fra Liverpool hadde ikke spilt kamp siden 16. desember. Comebacket mot Brighton ble alt annet enn trivelig for Calvert-Lewin og Everton.

For etter bare fire minutter ga Alexis Mac Allister Brighton 1-0. Kvarteret senere nikket Dan Burn inn 2-0 etter en corner, før Everton fikk sjansen til å redusere på straffespark.

Fra elleve meter blåste Calvert-Lewin ballen høyt over mål.

Kort tid etter pause fikk Everton en hjelpende hånd, da skuddet til Anthony Gordon gikk via Adam Lallana og i mål, men så svarte Mac Allister med en ny klassescoring på volley.

Gordon reduserte igjen med et kvarter igjen å spille, men Brighton holdt unna og vant 3-2.

