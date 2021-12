Idrettspresidenten om OL i Kina: – En vanskelig balansegang

Boikott og markeringer i forbindelse med fotball-VM i Qatar og OL i Kina i februar har preget mye av debatten i idrettsbevegelsen det siste året.

– Vi skal aldri gå på akkord med våre egne verdier, det er jeg veldig opptatt av. Det å ha en tydelig og skarp stemme er viktig, sier Berit Kjøll til NTB.

Hun fremhever fotballandslagets markeringer for grunnleggende menneskerettigheter knyttet til VM i Qatar og vinteridrettsutøvere som har valgt å gjøre det samme med tanke på OL i Kina.

– Det må aldri herske tvil om verdiene våre, sier Kjøll.

Ikke ropert

Flere utøvere som er aktuelle for å reise til OL i Beijing, har likevel etterlyst en klarere retning fra idrettens styrende organer i spørsmålet om menneskerettighetene i Kina. Langrennsløperen Johannes Høsflot Klæbo er en av dem som har ment at idrettsforbundet og Olympiatoppen burde markert seg tydeligere.

– Jeg har respekt for at det er mange ulike synspunkter på hvordan idretten bør agere i politiske spørsmål som dette. Men det er veldig lett å kritisere, sier Kjøll, som forsvarer strategien Norges idrettsforbund har fulgt.

Hun mener det ikke hadde tjent saken om hun eller idretten hadde «brukt ropert i tide og utide» i spørsmålet om menneskerettigheter og OL.

– Vi har jobbet veldig solid og strukturert internt i idretten. Fra idrettsstyrets side har vi jobbet med gode strategier som har blitt forankret i hele norsk idrett og vedtatt på idrettstinget. Det har vært vår måte å gå fram på, sier Kjøll, som likevel innrømmer at dette er et vanskelig spørsmål.

Støtte til utøverne

– Det er en krevende balansegang mellom det å være en idrettsorganisasjon og det å spille en større rolle med tanke på menneskerettigheter og demokrati.

Kjøll sier at det har blitt lagt godt til rette for at utøvere kan markere standpunkt.

– Det kan være støtte til grunnleggende menneskerettigheter, idrettens verdier eller andre ting de er opptatt av. Det er velkomment, sier Kjøll, som peker på at det er gitt informasjon og veiledning for å skape bevisste utøvere og øvrige deltakere som skal til OL og Paralympiske leker (PL).

Hun er også opptatt av å ta vare på dem som av ulike grunner ikke ønsker å markere noe ståsted i politiske spørsmål.

– Jeg har også stor respekt for idrettsutøvere som ikke ønsker å ta til orde, fordi de fokuserer på idretten sin, det er også veldig viktig at vi respekter det. Egenverdien er idretten, og det er det som er kjernen i alt det vi driver med, sier hun.

Ser en endring

Kjøll mener det er positive tegn å se knyttet til vilkårene for å få arrangere store mesterskap i framtiden.

– Etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter tillegges nå svært stor vekt ved framtidige tildelinger av OL og PL, sier Kjøll.

Hun mener det må få konsekvenser om dette ikke følges opp etter en tildeling.

– I verste fall må arrangøren fratas mesterskapet, sier idrettspresidenten.