Salah bommet på straffe da Liverpool tapte for Leicester

Med seieren klatret Leicester til øvre tabellhalvdel, mens Liverpool tapte terreng i gullkampen. Manchester City har nå seks poengs luke til Liverpool og Chelsea når alle tre har spilt 19 kamper.

Mohamed Salah misset en sjelden trippelsjanse etter at han ble felt av Wilfred Ndidi et kvarter ut i en første omgang Liverpool dominerte.

Først kastet Schmeichel seg til høyre og blokkerte egypterens straffespark, men returen seilte rett ut i feltet, og Salah kunne nikket den i tomt mål. I stedet sendte han den i en bue så den traff tverrliggeren. Han fikk også den returen, men beinet den utenfor.

Liverpool hadde satt inn 21 straffespark på rad i Premier League, ni av dem ved Salah, men Jürgen Klopp må ha begynt å ane at det ikke var dagen for hans lag.

Refleksredning

Schmeichel fortsatte å imponere. Han var borte ved stolpen og avverget da Jordan Henderson prøvde å flikke et innlegg fra Alexander Oxlade-Chamberlain, og han tok fram en fenomenal refleksredning da Salah etter en drøy halvtime fyrte løs fra hjørnet av 16-meteren.

Leicester begynte å spille seg inn i kampen, og Jamie Vardy og James Maddison kom til farlige avslutninger før pause.

Etter sidebytte begynte hjemmelaget å koble grepet og kom til flere gode muligheter.

Klassescoring

I det 56. minutt byttet Brendan Rodgers inn Youri Tielemans og Ademola Lookman, og sistnevnte trengte bare et par minutter på banen før han sendte hjemmelaget foran.

Han startet selv angrepet da han fikk ballen ved midtstreken, trakk på seg to mann og spilte fram Kiernan Dewsbury-Hall på venstresiden. Så startet han et helhjertet løp. Han fikk ballen igjen rett utenfor Liverpools felt, lurte vekk Joel Matip og scoret med et skudd i nærmeste hjørne.

Bare noen minutter tidligere hadde Liverpool en kjempesjanse til å ta ledelsen da Sadio Mané ble spilt gjennom av Diogo Jota, men skuddet gikk over mål.

Liverpool presset voldsomt i sluttminuttene, men Leicester tettet igjen og ble første lag denne sesongen som har nektet Liverpool scoring i Premier League. Virgil van Dijk hadde den beste sjansen til utligning, men Schmeichel stoppet hans harde skudd med en beinparade.

På overtid gikk Alisson opp på et hjørnespark. Det ble farlig ved lengste stolpe, men Roberto Firmino og Matip gikk i veien for hverandre, og tiden rant ut for Liverpool.

---

Kampfakta:

Premier League, runde 20

Leicester – Liverpool 1-0 (0-0)

King Power Stadium

Mål: 1-0 Ademola Lookman (59).

Gult kort: Joël Matip, Liverpool.

Lagene:

Leicester (4-1-2-1-2): Kasper Schmeichel – Timothy Castagne, Wilfred Ndidi, Daniel Amartey, Luke Thomas – Boubakary Soumaré – Hamza Choudhury (Ademola Lookman fra 56.), Kiernan Dewsbury-Hall – James Maddison (Marc Albrighton fra 68.) – Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho (Youri Tielemans fra 56.).

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas – Alex Oxlade-Chamberlain (Naby Keïta fra 56.), Fabinho (James Milner fra 64.), Jordan Henderson (Roberto Firmino fra 70.) – Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mané.

