King-assist holdt ikke for Watford som ble knust av West Ham

Dermed ble det ingen etterlengtede poeng for den nedrykkstruede klubben, som har fått flere kamper utsatt som følge av et koronautbrudd i stallen.

Watford gikk hardt ut på hjemmebane. Før det var spilt fire minutter fant King midtspissen Emmanuel Dennis i feltet, og han fikk rom til å skyte i krysset.

West Ham henger med i tetsjiktet og vendte kampen før pause. Tomás Soucek utlignet i det 27. minutt framspilt av Jarrod Bowen, og to minutter senere scoret Saïd Benrahma ledermålet på en kontring etter et balltap av Francisco Sierralta. Michail Antonio, tilbake i laget etter koronasmitte, sto for assist.

Mark Noble økte på straffespark etter at Bowen ble felt av keeper Daniel Bachmann, og Nikola Vlasic satte punktum for West Ham.

[ Cavani reddet poeng i ny svak United-kamp ]

Poeng med ti mann

Mohamed Elyounoussi scoret da Southampton slo West Ham 2. juledag, men tirsdag måtte han se på fra benken da Southampton spilte 1-1 mot Tottenham.

James Ward-Prowse ga Southampton ledelsen da han fikk drømmetreff etter et langt kast fra Mohammed Salisu, men Harry Kane utlignet på straffespark før pause. Salisu ble utvist da han felte Son Heung-min og forårsaket straffesparket, men Spurs greide ikke å utnytte overtallet til å avgjøre.

Kane fikk riktignok et ledermål annullert for en marginal offside. Gjestene hadde marginene mot seg igjen senere i kampen da Southampton-keeper Fraser Forster rotet ballen i eget mål, men det ble blåst for angrep på keeper.

[ Koronarekord i Premier League – over 100 tilfeller for første gang ]

Tapte terreng

Tottenham er fortsatt ubeseiret under Antonio Conte, men måtte tirsdag se West Ham gå forbi på tabellen og innta 5.-plassen.

Crystal Palace slo tabelljumbo Norwich 3-0 etter mål av Odsonne Édouard, Jean-Philippe Mateta og Jeffrey Schlupp.