Stor rift om billetter til kvinnenes EM i fotball – styrer mot publikumsrekord

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser i en pressemelding at de har fått inn 268.000 bestillinger til mesterskapet i England i det siste salgsvinduet. Tidligere er 162.000 billetter blitt solgt.

– Vi kan trygt si at vi kommer til å sette publikumsrekord sommeren 2022. Snart har vi solgt halvparten av 700.000 billetter. Dette overgår våre forventninger, men det er ikke overraskende. Folk vil åpenbart ikke gå glipp av et uforglemmelig mesterskap, sier Nadine Kessler.

Hun er sjef for kvinnefotball i Uefa. Siste billettbolk blir lagt ut i februar.

Tilskuerrekorden for et fotball-EM for kvinner ble satt i 2017 med totalt 240.000 publikummere. I England blir det flere kamper enn sist.

Mesterskapet varer fra 6. til 31. juli neste år. Norge er kvalifisert og skal i gruppespillet møte Nord-Irland, England og Østerrike.