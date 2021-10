Bohinen forlenger ikke med Sarpsborg 08

Det opplyser klubben i en pressemelding. Bohinen tok over klubben i juni etter Mikael Stahre forlot klubben til fordel for IFK Göteborg. Bohinen skrev under på en kontrakt fram til 31. desember 2021.

– Lars Bohinens kompetanse og erfaring var den riktige for Sarpsborg 08 i overgangsperioden før en mer permanent trener var på plass. På kort varsel fikk klubben inn en hardtarbeidende og motivert trener som kjente norsk fotball og Sarpsborg 08 godt, sier styreleder Hans Petter Arnesen i Sarpsborg 08.

Klubben ligger på 12.-plass med 23 poeng med åtte kamper igjen. Det er fire poeng ned til Brann på nedrykkskvalifisering.

Bohinen er med det ledig på markedet på nyåret. Etter spillerkarrieren har han vært i Vålerenga som assistent og Stabæk som sportsdirektør. Som hovedtrener har den tidligere landslagsspilleren trent Asker, Sandefjord og Aalesund i tillegg til Sarpsborg.

