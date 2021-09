Paralympics i natt: De norske slått ut

17-åringen fra Harstad løp i det andre av tre heat i klasse T47 i Tokyo natt til lørdag norsk tid.

Tiden hennes ble 27.36.

– Det var tungt. Jeg kjente at syra kom virkelig kom på slutten. Jeg hadde ikke så mye mer å gå på, sier hun til NRK.

– Jeg hadde absolutt håpet på en bedre tid, legger hun til.

Lisbeli Vera Andrade fra Venezuela vant heatet på tiden 24,53. De to beste fra hvert heat gikk videre til finalen, i tillegg til de to beste på tid utenom disse.

Øverland debuterte i Paralympics med en 7. plass i sitt heat på 100 meter tidligere i uka. Målet hennes nå er Paralympics i Paris i 2024.

Slått ut i rifle

Heidi Sørli-Rogne endte på 22. plass i kvalifiseringen på rifleskytingen på 50 meter. Det holdt ikke til finaleplass.

Kvalifiseringen i klasse R9 miks 50 meter liggende SH2 gikk natt til lørdag norsk tid.

Den norske skytteren oppnådde 616,7 poeng. Serbiske Dragan Ristić oppnådde den høyeste poengsummen, med 631,3. Bare de åtte beste gikk til finalen.

I kvalifiseringen i klasse R5 miks SH2 10 meter kom Heidi Sørli-Rogne på 31. plass og heller ikke der til finale.

Slått ut i badminton

Kinesiske Cheng Hefang bød på for sterk motstand for Helle Sofie Sagøy i semifinalen i badminton. Sagøy skal dermed kjempe om bronsemedaljen.

Semifinalen gikk natt til lørdag norsk tid.

Cheng vant det første settet 21–15. I det andre settet fikk den kinesiske spilleren ti matchballer, men trengte bare én. Cheng vant settet 21–10.

– Jeg opplevde kampen som en av de bedre i turneringen her. Jeg har litt mer feeling. Det er litt mer mitt spill og går litt fortere, mer på mitt nivå, sier den norske spilleren til NRK.

Fornøyd med første sett

Helle Sofie Sagøy var fornøyd med første sett, men ikke det andre.

– Hun er en bedre spiller, og hun har noen veldig fine slag som spiller meg ut, sier hun om den kinesiske motstanderen.

– Jeg hadde ikke ventet å vinne i dag, men jeg er jo ikke her for å tape heller. Jeg er greit fornøyd, men jeg kunne ha fått til litt mer spill i andre sett, sier Sagøy.

23-årige Sagøy, som representerer Kristiansand Badmintonklubb, vant alle sine kamper i gruppespillet i SL4-klassen. Hun var seedet som nummer tre i turneringen, mens den kinesiske motstanderen var seedet som nummer to.

I den andre semifinalen vant Leani Ratri Oktila fra Indonesia over kinesiske Huihui Ma i to strake sett. Dermed blir det ny kinesisk motstander for Sagøy i bronsefinalen.