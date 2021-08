Amnesty: Over 15.000 migrantarbeidere døde siden 2010 i Qatar

Rapporten kommer 15 måneder før landet arrangerer fotball-VM. I rapporten opplyses det om at 15.021 migrantarbeidere har mistet livet siden 2010 og fram til 2019. I februar meldte avisen The Guardian at tallet var 6500.

Danske Ekstra Bladet har fått Amnesty til å utdype:

– Opplysningene om de 15.021 døde angir ikke hvilken jobb den avdøde utførte, nasjonaliteten eller andre opplysninger som kan hjelpe med å avgjøre om arbeidsforholdene hadde forårsaket eller bidratt til et høyere antall dødsfall enn ventet. Dette tallet omfatter utenlandske statsborgere i alle aldre og yrker.

9405 av dødsfallene gjelder personer fra land som Nepal, India og Bangladesh, som står for de fleste migrantarbeiderne til byggeindustrien i Qatar.

Gjør ikke nok

Amnesty mener myndighetene i Qatar ikke gjør nok for å granske dødsfallene og finne ut hva som ligger bak. På en rekke dødsattester organisasjonen har sett nærmere på, er dødsårsaken oppgitt som hjertesvikt eller åndedrettssvikt som skyldes naturlige eller uspesifiserte årsaker.

– Dette er fraser som ikke hører hjemme på en dødsattest uten nærmere forklaring om den underliggende årsaken. Til syvende og sist dør alle av at hjertet eller pusten stanser, så disse opplysningene alene er uten mening. «Naturlige årsaker» er ikke en tilstrekkelig forklaring, sier David Bailey til Amnesty International.

Han er patolog og medlem Verdens helseorganisasjons arbeidsgruppe for dødsattester.

Sitter igjen uten svar

– Vi må kunne spørre hvorfor qatarske myndigheter ikke finner ut av hvorfor arbeiderne dør, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge. Han påpeker at arbeiderne er gjennom en helsesjekk før de begynner å jobbe i Qatar.

– Dette understreker at dette egentlig er sunne mennesker som ender opp med å dø, sier han.

Han sier de pårørende blir sittende igjen uten å få vite hvorfor en av deres kjære er død, samtidig som de mister en viktig inntektskilde. Ifølge rapporten er det ofte kolleger som må melde fra til de pårørende om dødsfall fordi arbeidsgiverne ikke gjør det selv.

Qatar uenig med rapporten

En talsmann for myndighetene i Qatar sier til VG at de ikke er enige i det som står i rapporten. Han peker på gjennomføringen av reformer som har hatt positive ringvirkninger i regionen og som har kommet mer enn én million mennesker til gode.

I februar skrev britiske The Guardian en artikkel om at det hadde vært 6.500 dødsfall blant gjestearbeidere i Qatar siden landet i 2010 ble tildelt neste års fotball-VM.

Enkelte stilte spørsmålet i tallmaterialet i den saken, der det ble hevdet at 69 prosent av dødsfallene ikke var godt nok forklart. Det er i praksis den samme andelen som Amnesty skriver om i sin rapport.

