En VM-boikott ble nedstemt med klart flertall på søndagens ekstraordinære fotballting. 75 prosent av delegatene ønsket ikke å nekte herrelandslaget en eventuell deltakelse i Qatar neste år.

– Et nei til boikott forplikter. Det er nå arbeidet begynner. Vedtaket om å ikke boikotte kan ikke bli en sovepute for NFF, sier Egenæs i en pressemelding.

– Vi forventer å se at NFF gjør alt i sin makt for å stanse utnyttelsen og overgrepene mot migrantarbeiderne i Qatar. Vi kommer til å følge dette arbeidet nøye. Vi vet at myndighetene i Qatar reagerer på internasjonalt press, og vi trenger at NFF holder dette trykket oppe, fortsetter han.

Egenæs legger til at Amnesty kommer til å kjempe videre for å få avskaffet kafala-systemet i Qatar. Han håper på varige endringer også etter at flomlysene slukkes i 2022.

Amnesty anbefaler for øvrig ikke boikott som virkemiddel.

[ Denne saken har avdekket er den dype mistilliten mellom grasrota, ikke minst supporterne, og ledelsen av norsk fotball ]

Fotballtinget ber NFF kritisere Fifa åpent

Norges Fotballforbund er instruert til å legge fram sterk kritikk av Fifa fra talerstolen på neste års kongress. Det ble vedtatt på NFFs ekstraordinære ting.

Forslaget til breddeklubben Trane fikk flertall med 289 stemmer. I alt 167 delegater ønsket ikke å pålegge NFF å kritisere Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Vedtaket sier at den norske kritikken skal rettes fra talerstolen på neste Fifa-kongress.

Qatar-VM var hovedtemaet på søndagens ekstraordinære fotballting. Der ble det med suverent flertall stemt nei til en norsk boikott av neste års kontroversielle mesterskap. Qatar har i en årrekke fått kritikk for manglende fokus på menneskerettigheter og sin behandling av gjestearbeidere.

