Ruud tatt ut i stjernespekket selskap – klar for Laver Cup: – Unikt

Turneringen, som spilles i Boston sent i september, får se flere av verdens største tennisstjerner kjempe om den gjeve tittelen. Laver Cup er en turnering der ett lag fra Europa møter ett lag sammensatt fra de andre kontinentene.

Blant Ruuds lagkamerater på Team Europa finner vi russiske Daniil Medvedev og greske Stefanos Tsitsipas. De her henholdsvis nummer to og tre på verdensrankingen og er lagets aller største stjerner. Med seg får de tyske Alexander «Sasha» Zverev, russeren Andrej Rubljov og italienske Matteo Berrettini.

Dermed er nordmannen i meget celebert selskap når det europeiske laget skal forsvare tittelen fra fjoråret.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å representere Team Europa i årets Laver Cup. Det er en stor ære å spille med en så god gruppe spillere, sier Ruud til arrangøren.

Tidligere tennisspiller og nåværende ekspert for Discovery, Christer Francke, mener at uttaket tilsier at nordmannen har fått en stor stjerne i tennisverden.

– Det er bare de beste spillerne som pleier å få være med på det der. Det er unikt at vi får med Ruud, og det er en påminnelse om at han er en av de beste spillerne i verden, sier Francke til Discovery.

Enn så lenge er det bare tre spillere som har blitt valgt til verdenslaget. Det er Diego Schwartzman (Argentina), Felix Auger-Aliassime (Canada) og Denis Shapovalov (Canada).

[ Casper Ruud passerte 100 seire i karrieren – jakter revansj ]