Warholm til OL-finale med heatseier foran Benjamin

Benjamin slo følge til finalen med tiden 47,37. Amerikaneren ledet på oppløpet, men tok det rolig over mål, og det var ingen sterk kniving om heatseieren mellom de to.

Semifinaleduellen mellom Warholm og Benjamin ble dermed ingen forsmak på hva som venter i finalen klokka 05.20 norsk tid tirsdag morgen.

Det var det første semifinaleheatet av tre, og de to beste i hvert heat blir finaleklare, sammen med de to øvrige løperne med best tid.

Verdens beste

Warholm og Benjamin har vært verdens beste langhekkeløpere de to siste årene og tok gull og sølv i VM i Doha i 2019. Mannjevningen mellom de er blitt et av friidrettens mest interessante oppgjør.

Karsten Warholm ble verdensmester i London to år før det igjen også.

Warholm satte verdensrekord med 46,70 på Bislett 1. juli. Benjamin har satt personlig rekord og årsbeste med 46,83 denne sesongen. Det skjedde i det amerikanske OL-uttaket 27. juni.

Sparte

Warholm og Benjamin er to av fire løpere som har løpt under 47 blank. Det er bare ett og et halvt år mellom de to. Warholm er 25 år, mens Rai Benjamin ble 24 år for fire dager siden.

Både Warholm og Benjamin vant sine kvalifiseringsheat uten at de var i nærheten av å ta ut sitt beste.

De to møttes for første gang denne sesongen i semifinalen i OL. Om to dager skal de møtes igjen.

Da er det alvor. Da handler det om medaljer.

