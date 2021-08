Gullhåpet Jakob Ingebrigtsen – ni år med Tokyo-OL i hodet

Da sto han på flyplassen på Sola som 11-åring og viftet med det norske flagget da den ti år eldre broren Henrik kom hjem fra Helsingfors som fersk europamester på 1500 meter.

Da ble unge Jakob spurt om sine mål, og det var da han kom opp med Tokyo-drømmen.

Nå er han der. Tirsdag er det kvalifisering på 1500 meter på OL-stadion bygget til mesterskapet i 1964.

Senere venter det forhåpentlig både semifinale og finale.

Det var TV 2s mann som fikk minnene fra ni år tilbake på banen.

– Det er som du sier. Da jeg var 11 år nevnte jeg for første gang at jeg skulle slå Henrik og ta gull på 1500 meter. Vi har drevet med dette i lang tid, og det ble naturlig å tenke at jeg skulle slå Henrik en gang, sa Jakob Ingebrigtsen under søndagens pressekonferanse i OLs deltakerlandsby.

Dit kom han med broren Filip og faren Gjert, og som alltid ble det lite show fra podiet.

Tenkt mye

Jakob Ingebrigtsen har etter hvert blitt den klart beste av løperbrødrene fra Sandnes, og det er ikke få ganger at han har gått igjennom den kommende 1500-meterfinalen i Tokyo i hodet sitt.

– Jeg har tenkt mye på denne finalen og visualisert at jeg har vært i situasjonen i hodet mitt sikkert en par-tre tusen ganger. Siden 2012 har jeg gått på trening og tenkt at det er langt fram, men nå er vi her. Nå er jeg i mesterskapet som jeg har drømt om hele livet.

Det har aldri skortet på ambisjonene. Jakob Ingebrigtsen er heller ikke blant dem som legger skjul på dem. Han sier det som det er.

– Jeg håpet da jeg var 11 år at jeg ville være så god at jeg kunne kjempe om medaljer, men det er i de siste årene at jeg har sett at det er mulig at det kan skje.

Pappa Gjert derimot har hatt en annerledes tilnærming enn sin 20 år gamle løperjuvel av en sønn.

Problematisk

– Jeg har aldri tenkt på den måten som Jakob har tenkt. Idrett er ferskvare, og vi er så gode som vi er. Jeg synes det er problematisk å planlegge noe til en eller annen gang i framtida. Vi tar hver dag, hver uke, hver måned og hvert år som det kommer.

Gode minner skal samles inn for framtida.

– Vi har hatt mange vanvittige opplevelser, og vi håper at oppholdet her i Tokyo vil bringe med seg mange gode minner. Men det går opp og ned, og vi har planlagt gode opplevelser før og har vært hjemme med første fly. Vi har sett begge sidene, og vi skal aldri forskuttere. Vi skal være så gode vi kan der og da, sa Gjert Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen skal også løpe 1500 meter for Norge. Broren Henrik er ikke med i dette mesterskapet. Han ble operert i juni og gikk glipp av sesongens største høydepunkt.

