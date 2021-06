Midt under søndagens eliteserierunde fikk man avsluttet en over tre timer lang debatt på det ekstraordinære digitale fotballtinget. Det ble et klart flertall i mot boikott: 368 stemmer i mot, 121 stemmer for boikott.

Det var klare meninger, sterkt engasjement og mye følelser. Også æresmedlem Per Ravn Omdal tok ordet og snakket om Norges internasjonale påvirkning av FIFA, ikke minst ved å få kvinnefotballen på programmet. Han la også til at han har vært med på å politianmelde tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Men sa nei til boikott.

Over 40 delegater tok ordet og etter at ja-tilhengerne til boikott var dominerende, ble nei-innleggene flere etterhvert. Frode Lia fra Christiania Ballklubb beskyldte Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv for å ha brakt på banen falske opplysninger, og det var påstanden som skapte størst temperatur da flere ønsket å motsi ham på det. Taktisk var det neppe noen fulltreffer i en ellers rolig og saklig debatt.

Av andre Osloklubber talte Vålerengas styreleder Tuva Ørbeck Sørheim som ventet varmt for boikott, mens KFUMs Kjersti Stavrum (som også var med i Qatar-utvalget) var en av få som snakket om betinget boikott, altså at spørsmålet vurderes på nytt når man vet om Norge er kvalifisert eller ikke. Ole Kristian Sandvik fra Oslo Ørn utgjorde mindretallet i Qatar-utvalget og gjentok at “nok er nok”. Også han gikk i strupen på medlemmer av fotballstyret.

Spørsmålet er nå hva som skjer videre. Norsk fotball har tatt sin største og mest grundige verdidebatt noensinne. Det som nå kreves er at NFF virkelig får gjort noe med de 26 tiltakene som det ble vedtatt at de skal jobbe med overfor FIFA og Qatar.

Det skal avholdes enda et fotballting før VM i Qatar faktisk skal spilles. Det neste ordinære fotballtinget avvikles i mars neste år, da antakelig med fysisk oppmøte. VM-sluttspillet avvikles i det svært spesielle tidsrommet november/desember 2022. VM-finalen spilles 18. desember …

Ved neste fotballting vet man om Norge faktisk har kvalifisert seg. De avgjørende kampene spilles denne høsten. Så det er faktisk anledning til å diskutere saken på nytt hvis et flertall ønsker det.

Det denne saken har avdekket er den dype mistilliten mellom grasrota, ikke minst supporterne, og ledelsen av norsk fotball. Opprøret har gradvis endret seg fra å bli et oppgjør om VM i Qatar til å bli et opprør mot “pampene” i Norges Fotballforbund og ikke minst i FIFA. Ved innledningen til tinget søndag ble det reist et forslag om gransking av NFFs opptreden og påstått påvirkning foran denne debatten. Forslaget fikk overraskende stor støtte, men falt på grunn av fotballkretsenes og styremedlemmenes stemmer (243 for, 251 imot). Blant klubbene var det altså et flertall for.

Så neste slag i norsk fotball kan bli endringer av hvordan norsk fotball styres. Da er neste fotballting arenaen for det.

Da har kanskje også andre nasjoner satt temaet på dagsorden. For det er i det minste et paradoks at nasjonen som bare unntaksvis spiller fotball-VM, er den eneste som har boikott oppe til formell behandling.

Nå skal fotball-EM fortsette og avgjøres de neste ukene. Som vanlig uten Norge, men med “Welcome to Qatar 2022″ lysende mot oss fra samtlige arenaer. For Qatar Airlines er hovedsponsor for mesterskapet som pågår.

Nå må norsk fotball forsones etter en debatt med klare motpoler. Men Ståle Solbakken og hans landslag kan forberede VM-kvalifiseringskampen mot Nederland 1. september med visshet om at Norge akter å delta.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!