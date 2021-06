Ble du Gers vant med vel en lengde ned til stallkameraten Bill’s Man. Frode Hamre trener duoen.

Løpet hadde i år 550.000 kroner i førstepremie. Det er langt under vanlig nivå. På det meste har det vært 1,5 millioner til vinneren.

Tengsareid vant det største internasjonale travløpet i Norge i første forsøk. Ble du Gers var lite betrodd i spillet og ga nesten 30 i vinnerodds.

V75 Bjerke søndag

Utbetaling:

7 rette: Kr. 234.251.

6 rette: Kr. 1.410.

5 rette: Kr. 95.

1. avd: 12 Kick Off Classic (173.065,96)

2. avd: 9 Staro on the Rocks (85.270,21)

3. avd: 10 Odd Herakles (80.162,03)

4. avd: 3 Stonefire U.S. (7874,15)

5. avd: 11 Ilenna Bonanza (1115,00)

6. avd: 5 Lucky Queen Soa (275,60)

7. avd: 7 Ble du Gers (24,37)

Rangering: 1. avd: 12 (str. 14), 2. avd: 3-9, 3. avd: 10, 4. avd: 7-2-9-5-6-3 (str. 1), 5. avd: 10-7-1-11, 6. avd: 1-3-4-5 (str. 8 og 10), 7. avd: 1-5-3-6-2-8-10-7.

Omsetning: Kr. 21.964.179.

Resultatene løp for løp:

1. løp. 1609 m. auto, V4-1:{bt} 1) Classichap* (US) 1.12,5, Sverige. A. Robertsen, 2) Etna B.R. 1.12,7, 3) Fux Pride 1.12,8, 4) Innovation Love* (NL) 1.12,9, 5) Longcat Hanover (US) 1.13,2. Odds: 1,55 (2). Trippel: 385,57 (2-3-5). Plass: 1,42-3,72-9,68.

{bi}2. løp. 2100 m. auto, V4-2:{bt} 1) Fantastic Design* (DK) 1.13,9, Danmark. B. Westergaard, 2) Sue 1.14,4, 3) Garrido 1.14,4, 4) Diva Classic 1.14,5, 5) Champstile 1.14,6, 6) Boots Hanson 1.14,7. Odds: 16,25 (10). Trippel: 1264,90 (10-2-5). Plass: 2,04-2,03-1,27.

{bi}3. løp. 2100 m. auto, V4-3:{bt} 1) Dandelion Bonanza 1.14,6, Team Prestekrage. E. Høitomt, 2) Calhoun 1.14,8, 3) I’ll Follow The Sun 1.15,0, 4) Janko S. 1.15,2, 5) Charleston Volo 1.15,5, 6) Alameda 1.15,6. Odds: 12,84 (4). Trippel: 308,59 (4-2-6). Plass: 2,95-2,30-1,83.

{bi}4. løp. 3140 m. volte, V4-4, V75-1:{bt} 1) Kick Off Classic 1.15,0, Stall Bitt Av Basillen. K. Malmin, 2) Jet Voice 1.15,1, 3) Eddie Arctous 1.15,9, 4) Likeawalkinthepark 1.16,5, 5) Barbarian Division 1.16,5, 6) Pantani 1.16,1. Odds: 4,02 (12). Trippel: 168,37 (12-11-8). Plass: 1,72-2,02-6,57.

{bi}5. løp. 2100 m. auto, V75-2:{bt} 1) Staro on the Rocks* (S) 1.13,5, Sverige. F. Hamre, 2) Hat Trick* (S) 1.13,5, 3) Glazier’s Support 1.13,9, 4) Le Rapide 1.13,9, 5) Orlando G.M. 1.13,9, 6) Delicious Ice (S) 1.14,2. Odds: 2,83 (9). Trippel: 179,95 (9-8-4). Plass: 1,41-2,05-5,49.

{bi}6. løp. 1609 m. auto, V75-3, V5-1:{bt} 1) Odd Herakles 1.19,8, Odd Paulsen-Linda Cathrine Kvernenes. T. Solberg, 2) Søndre Jerkeld 1.20,1, 3) Lome Brage 1.20,2, 4) Ulsrud Tea 1.20,4, 5) Kleppe Fanden 1.20,7, 6) Philip Ess 1.21,4. Odds: 1,14 (10). Trippel: 94,15 (10-2-9). Plass: 1,14-2,67-2,19.

{bi}7. løp. 2100 m. auto, V75-4, V5-2:{bt} 1) Stonefire U.S.* (US) 1.12,9, Danmark. B. Westergaard, 2) Synergy (US) 1.13,0, 3) High Flyer 1.13,0, 4) Hennessy Am* (S) 1.13,1, 5) Jodie B.R. 1.13,1. Odds: 27,64 (3). Trippel: 1392,64 (3-2-8). Plass: 3,65-1,83-3,50.

{bi}8. løp. 2140 m. volte, V75-5, V5-3:{bt} 1) Ilenna Bonanza 1.15,3, Team Jubelbrus. P. Midtfjeld, 2) N.Y. Embrasse Moi 1.16,1, 3) Graceland E.P. 1.15,7, 4) Zandra Invalley 1.15,9, 5) F.X. Fragola 1.16,2, 6) My Cool Mama 1.16,4,g. Odds: 9,46 (11). Trippel: 838,95 (11-2-6). Plass: 3,45-6,19-4,04.

{bi}9. løp. 1609 m. auto, V75-6, V5-4, DD-1:{bt} 1) Lucky Queen Soa 1.11,6, Stall Lucky You. L. Kolle, 2) Zaffiro Jet* (IT) 1.11,7, 3) Red Bar 1.11,7, 4) Golden Dream M.E. 1.11,7, 5) Another Creation 1.11,8. Odds: 8,10 (5). Trippel: 109,00 (5-1-3). Plass: 1,57-1,21-1,33.

{bi}10. løp. 2100 m. auto, V75-7, V5-5, DD-2:{bt} 1) Ble du Gers* (FR) 1.12,5, Frankrike. Å. Tengsareid, 2) Bill’s Man* (US) 1.12,6, 3) Dragster* (S) 1.12,9, 4) Ferrari B.R. 1.12,9, 5) Vitruvio* (IT) 1.13,0, 6) Rushmore Face (S) 1.13,0. Odds: 28,89 (7). Trippel: 1309,52 (7-1-6). Plass: 5,15-2,01-2,67.

{bi}11. løp. 1609 m. auto:{bt} 1) Kræsj 1.12,7, Highstick Stable KB. M. Gundersen, 2) Miss Pepper 1.12,9, 3) Profit Tile 1.13,0, 4) Color Blind (DK) 1.13,4, 5) Superb Story 1.13,9. Odds: 1,48 (8). Trippel: 84,19 (8-4-5). Plass: 1,12-2,52-1,70.

{bi}12. løp. 2100 m. auto:{bt} 1) I.D. Exceptional 1.17,0, Stall Creation AB, Oslo. O. Østre, 2) I.D. Explosive 1.17,0, 3) N.Y. Dignity 1.17,3, 4) Like. Mack 1.17,4, 5) N.Y. King of the Kop 1.17,8. Odds: 1,88 (2). Trippel: 66,97 (2-5-4). Plass: 1,11-1,72-1,40.

Totalomsetning: Kr. 36.781.487.