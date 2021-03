Halvor Egner Granerud har avgitt positiv koronatest i ski-VM

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding.

Den positive koronatesten til verdenscuplederen betyr at onsdagens planlagte pressetreff med hopplandslaget avlyses.

– Jeg er veldig trist, men føler meg helt ok med lettere symptomer, sier Granerud i en uttalelse.

I et innlegg på Instagram skriver 24-åringen at hans VM er over.

– Dette betyr åpenbart at mitt verdensmesterskap er over, og det er synd, men sånn er livet noen ganger. Og det viktigste nå er å bli frisk igjen, heter det der.

Til NRK opplyser faren Svein Granerud at sønnen fikk positivt svar på en hurtigtest tirsdag, og at den påfølgende PCR-testen kom tilbake med samme utfall onsdag.

Strengt testregime

Granerud skulle i utgangspunktet ha hoppet kvalifisering i den store Schattenbergbakken torsdag kveld. Fredag står det individuelle rennet på programmet.

Der ville Granerud vært stor favoritt.

På Instagram bekrefter 24-åringen at han har milde symptomer.

– Jeg føler meg litt dårlig, men har det bra. For meg viser dette hvor viktig det er å være forsiktig, og føler at jeg har gjort alt jeg kan for å unngå en infeksjon, men likevel skjedde dette, skriver idrettsstjernen.

Granerud deltok senest tirsdag på et pressemøte med Maren Lundby. De ble intervjuet hver for seg på scenen. Onsdag skal hoppkvinnene konkurrere i et storbakkerenn for første gang i VM-historien.

– Det er ingen i vårt system som regnes som første nærkontakter, og som sånn sett må i karantene, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen på et digitalt pressetreff onsdag.

Han opplyste videre at Graneruds positive prøve ikke får konsekvenser for Maren Lundby og resten av kvinnelandslaget som skal hoppe renn i storbakken senere onsdag.

– Jentene våre fikk muligheten til å ta nye PCR-tester i går. De viser seg å være negative, noe lokale helsemyndigheter synes var veldig bra at vi hadde gjort, sa Bråthen.

20.000 tester

Tidligere i VM har det vært smittetilfeller i den italienske og slovenske hoppleiren.

Arrangørene i Oberstdorf har lagt opp til et strengt testregime for alle som er involvert i VM-arrangementet. Involverte må avgi hyppige koronatester med en kombinasjon av PCR- og hurtigtester.

Hver enkelt utøver vil bli testet opp mot ti ganger i løpet av perioden.

Totalt er det anslått at det vil bli gjennomført rundt 20.000 tester i løpet av mesterskapet.

24-åringen Granerud har hatt en fenomenal sesong i hoppbakken. 11 verdenscupseirer var fasiten før inngangen til Oberstdorf-VM. Det er tangering av Roar Ljøkelsøys norske rekord.

Den lange rekken av seirer gjorde Asker-løperen til det store navnet i internasjonal hoppsport foran sesongens store høydepunkt i Tyskland.

Granerud innledet mesterskapet i Tyskland med fjerdeplass i normalbakkerennet. Deretter bidro han til norsk sølv i den blandede lagkonkurransen. Det var 24-åringens første medalje i VM-sammenheng.