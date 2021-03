Lundbys alternative vei mot historisk gull: – Begynte å bli sliten

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok i fjor det norske forslaget om storbakkerenn for kvinner i VM. Det har vært en lang kamp på veien mot at kvinner, som menn, skal kunne hoppe for to individuelle medaljer i et verdensmesterskap.

– Veldig moro. Ikke så mye annet å si om det. Utrolig kult. Nå tenker man at det er en selvfølge. Det er første VM-tittel som skal deles ut. Det blir ekstra gjevt, sa Lundby på en digital pressekonferanse i VM-byen tirsdag.

Kvalifiseringen er senere tirsdag, mens konkurransen går onsdag. Det har vært et aktivt mesterskap som for første gang tillater at jentene konkurrerer om like mange medaljer. Det gjør at Lundby sto over treningen tirsdag.

– Vi har hatt så utrolig mye konkurranser, og jeg begynte å bli sliten. Jeg sto over fordi jeg mente det var måten å forberede meg best, sa Lundby, som trente teknikk og litt fysisk dagen før kvalifiseringen.

Hun avviser at hun har problemer med kneet, men:

– Jeg tar alltid litt hensyn. Jeg har levd med dette lenge. Jeg vet hva jeg må gjøre for å ha det på stell.

Lundby gjorde comeback i desember etter å ha trøblet med skade og sikret seg gullet i NM i storbakken foran Silje Opseth. Opseth på sin side deltok i mandagens trening i storbakken og hoppet nest lengst i sitt andre hopp.

Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm deltar også for Norge i den siste konkurransen for kvinnene i dette mesterskapet.

