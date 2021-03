Slik blir kvinnelaget på skiathlon lørdag

– Det har vært en durabelig omkamp om den siste plassen, sa landslagstrener Ole Morten Iversen på landslagets pressekonferanse fredag morgen.

Han refererte til at tvillingsøstrene stilte på NRK med påsminket blåveis og bandasjert hånd etter at de krasjet i hverandre under VM-sprinten torsdag. Krasjet gikk utover Lotta, som truet med å gi søsteren bank etter rennet. Tiril endte siste i sprintfinalen.

Lotta Weng får med seg Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm og Anne Kjersti Kalvå på start. De to sistnevnte får begge sine internasjonale mesterskapsdebuter på seniornivå.

Johaug kommer til øvelsen som regjerende mester og har dermed friplass på øvelsen. Dermed får Norge stille med totalt fem utøvere på øvelsen.

Øvelsen er arrangert én gang tidligere i verdenscupen denne sesongen. I Lahti i januar fikk Johaug en luke allerede etter ni minutters gange, mens Helene Marie Fossesholm slo til med sin første pallplass etter å ha parkert resten av konkurrentene på skøytedelen. Heidi Weng sikret norsk trippelseier.

Dermed var også de to sistnevnte selvskrevne på laget, mens Kalvå ifølge landslagstrener Ole Morten Iversen var selvskreven på laget etter å ha gått sterkt i NM i Trondheim for seks uker siden. Der ble hun nummer fire, kun slått av Johaug, Weng og Fossesholm.

– Jeg er spent på det som kommer i morgen. Jeg har fokus på å gjøre de rette forberedelsen. Og få gode ski og en kropp som er klar til å krige i morgen. Jeg håper å kjempe der jag har vært før i år og ha min beste dag denne sesongen.