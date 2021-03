NFF-sjefen: - Manglende dialog mellom idretten og Kulturdepartementet

Av Andreas Jakobsen

Regjeringen videreførte i forrige uke anbefalingen om seriestans i toppidretten. Samtidig ble det klart at treningskamper i fotball ikke kan gjennomføres.

NFF-generalsekretær Bjerketvedt er kritisk til regjeringens fremgangsmåte.

– Myndighetene har lagt seg til en praksis der inngripende tiltak og forbud innføres brått uten forvarsel, sier Bjerketvedt til NTB.

Han sier at han savner mer dialog mellom Kulturdepartementet og idretten, og at dette har vært en av de største utfordringene den siste tiden.

Det ga fotballtoppen også uttrykk på eget forbunds nettsider tidligere denne uken.

– Vi håper at det er siste gang vi opplever at inngripende tiltak iverksettes uten dialog og prosess i forkant, og at dialogen i fortsettelsen vil handle om hvilke tilpasninger vi kan gjøre i vår smittevernprotokoll for at toppfotballen kan rulle og gå gjennom ethvert smittenivå, sa Bjerketvedt der.

Raja: God dialog

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) sier til NTB at han forstår frustrasjonen godt, men mener at det ikke alltid er like lett å opprettholde dialogen i disse tider.

– Vi har god dialog med idretten hele veien. Men i en situasjon der ting endrer seg veldig raskt, vil det alltid være krevende å ha en dialog som oppleves som god nok og omfattende nok for alle parter, sier Raja.

Statsråden mener også omstendighetene krever rask handling.

– Vi er i en pandemi, situasjonen endres raskt, og det vil ikke alltid være tid til en omfattende involverende prosess før nødvendige beslutninger må treffes, sier Raja.

NFF-generalsekretær Bjerketvedt sier han synes dialogen med departementet var god fram til årsskiftet, og at det fremdeles er slik at han oppfatter at statsråden og hans stab jobber for å få idretten i gang.

Roser fotballen

Samtidig opplever fotballtoppen at myndighetene i for stor grad argumenterer med at fotballen har vært privilegert så langt under pandemien.

– I for lang tid har vi blitt møtt med en holdning og retorikk om at vi allerede har fått så mange unntak, og at vi nå må besinne oss, sier Bjerketvedt.

Kulturminister Raja peker på at fotballen selv har gjort en smittevernmessig god jobb, og at det var årsaken til at aktiviteten kunne holdes i gang i fjor. Statsråden sier fotballen var både flinke og heldige i 2020.

– Fotballen var den idretten der det først ble åpnet opp for toppidrett. Det skjedde allerede på vårparten i fjor, sier han.

– Det var resultatet av god jobbing fra fotballen med å få på plass tilfredsstillende smittevernprotokoller. Fotballen fikk gjennomført sesongen 2020 for de seriene som hadde unntak fra 1-metersregelen, påpeker Raja videre.

Vanskelig med treningskamper

Generalsekretær Bjerketvedt er også misfornøyd med at flere treningskamper som skulle spilles, måtte avlyses etter fredagens pressekonferanse.

– På kort varsel måtte treningskamper i toppfotballen avlyses på fredag, sier han.

Raja sier at han forstår at utsettelse av treningskamper er utfordrende i en tid der kamptrening før sesongstart er viktig, men at det må settes i kontekst til situasjonen vi befinner oss i.

Han sier at treningskampene faller under helsemyndighetenes anbefalinger om å begrense bevegeligheten mellom byer i landet.

– Etter jul har vi hatt en uoversiktlig smittesituasjon, med flere nye, muterte virustyper. Et av de viktige tiltakene helsemyndighetene har anbefalt i denne situasjonen er å begrense den geografiske mobiliteten, og legger til:

– Derfor har de også anbefalt utsettelse av seriespill og treningskamper i toppidretten, avslutter Raja.