Vent, dommer!

Hva med avventende avblåsning? Om dommeren vinker fordel i en situasjon, og dette så ender i ingenting, burde det det ikke da likevel blåses frispark?

Som det er nå, er det ikke veldig fair. Du kan være på vei gjennom. Du skal bare vippe ballen videre til venstrevingen. Du blir felt, snubler, men pasningen kommer fram, dog litt bak lagkompisen din. Dommer vinker spillet videre og markerer for fordel. Så langt er det greit.

Vingen stormer så nedover langs linjen. Møter siste forsvarer, finter høyre, går venstre. Legger an, men skuddet blir blokkert og ruller rolig inn til keeper. Og han får så lov til å sette i gang spillet. Det er ikke greit. Det er rett og slett ulogisk.

Da er det ikke lenger en fordel at dommeren vinket spillet videre. Tvert imot. Pasningen ble delvis hindret. Sjansen ville vært større om ballen var spilt foran vingen. I denne situasjonen lønner det seg for en forsvarer å felle noen.

Vi har allerede avventende avblåsning i fotballen. Offside er ikke lenger hva det var. Nå blåser ikke dommeren før situasjonen er over og ute av spill. Og akkurat slik burde det være på alle frispark. Tenk på den offensive fotballen vi får de neste sekundene. Alle mann til pumpene. Her har vi ikke noe å tape. Når så det forsvarende laget får kontroll på ballen, blir det frispark. Går ballen i mål, blir det avspark.

Fotballen er kynisk og det skal den være, det handler om å vinne. Men at det skal lønne seg å felle noen? Da handler det om å unngå å tape da. I mange tilfeller et godt nok resultat, men vi trenger ikke legge til rette for det. Å bruke fellinger, mot brudd imot, som en taktikk, vil bli et mindre effektivt trekk om det angripende laget uansett fikk både spille ut sitasjonen og frisparket.

La den som blir felt, få en fordel, og den må være reell. La dem få spille situasjonen ferdig, ja. Men om det ikke blir mål, la dem få frisparket. Da handler det ikke lenger om å unngå tap, men om å vinne.

