Utenlandsk vogntog på sommerdekk skapte trøbbel på E 39

Like før klokken 12.00 tirsdag meldte politiet at et utenlandsk vogntog med sommerdekk står fast fast på E 39 i Vikeså-bakkene.

– Vogntoget står i retning Stavanger. Det begynner å dra seg til med trafikk på stedet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt og legger til at politiet er på plass for å ta grep om situasjonen.

Rundt klokken 13.30 melder politiet at vogntoget har klart å manøvrere seg ned til bunnen av bakken.

Saken oppdateres!