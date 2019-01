Sur mann skar over naboungenes hoppetau med kniv

En 64 år gammel mann fra Hinna møtte nylig i Stavanger tingrett for skadeverk og vold.

Mannen har i utgangspunktet fått et forelegg for dette, men det har han nektet å betale.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for å ha skåret hoppetauet til naboungene i to med en kniv. 64-åringen har forklart at han ble provosert av støyen fra naboene.

Han tok derfor en kniv, som han holdt inntil kroppen, og gikk og kappet tauet.

Naboen forklarte at han sto i hagen og så at barna hoppet tau. Han så at 64-åringen kom med en kniv.

Ifølge naboen ble han svært redd og situasjonen framsto som uvirkelig – og det hadde heller ikke vært noen kommunikasjon mellom dem i forkant av hendelsen.

Naboen forklarte at familien fikk problemer med utrygghetsfølelse etter denne hendelsen. Særlig gjaldt dette datteren som kom alene hjem fra skolen.

Dette medførte blant annet at de installerte videoovervåking.

Dette var 64-åringen svært lite fornøyd med da han mente at kameraet også filmet hans inngangsparti. Det førte til at han den 18. april i fjor spylte naboens og hans fire år gamle datter med en hageslange slik at de ble gjennomvåte.

64-åringen ble også dømt for å ha slått naboen i brystet i forbindelse med en innkjørselskrangel.

Retten kom til at saken var blitt noe gammel og dømt ham til å betale 18.000 kroner i bot.

Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

