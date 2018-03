Savnet 13-åring funnet i god form

Roganytt

Det var like før klokken 20.30 mandag kveld at Sør-Vest politidistrikt sendte ut en Twitter-melding hvor de opplyste at de lette etter en 13 år gammel gutt på Hundvåg.

En time senere, klokken 21.30, kom en ny beskjed fra politiet. Denne gangen om at gutten er hjemme igjen.

– Gutten har nå kommet hjem og er i god form, twitret operasjonslederen.

Politiet hadde både frivillige og eget mannskap ute for å lete etter gutten mandag kveld, og de lette i nærområdet på Hundvåg.