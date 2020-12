Mannen fikk nylig sin 32. dom

Denne gangen ble 51-åringen dømt for å ha vært i besittelse av en stjålen motorbåt som var stjålen i tiden forut for 13. august i år.

Han ble også dømt for å ha stjålet to elsykler i august og september i år.

Stavanger tingrett viste til at 51-åringen er dømt 31 ganger tidligere og at han har slitt med et rusproblem i lang tid.

Retten viste også til at nå har oppholdt seg på en behandlingsinstitusjon og at han har profittert godt på dette oppholdet, hvor han også har fått de beste attester.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fem måneder og at det er hensiktsmessig at denne kan sones etter såkalt § 12-soning, slik at han får det beste grunnlaget for å bryte med det livsmønsteret han har hatt.

