Mann fengslet for voldtekt av jente

Roganytt

I fengslingskjennelsen fra Haugaland tingrett kommer det fram at mannen er siktet for straffelovens § 299 som omhandler voldtekt av barn under 14 år.

I tillegg er han også siktet for å ha hatt bilder som viser seksuelle overgrep mot barn.

Mannen, som er i 70-årene, erkjente ikke straffskyld for noen av postene i siktelsen.

Haugaland tingrett viste til at det var en nærliggende og konkret fare for at mannen vil forspille bevis.

Særlig gjelder dette siktelsen som går på voldtekt der retten viser til at etterforskningen kun er i en innledende fase.

Det kommer fram av fengslingskjennelsen at det skal foretas ytterligere etterforskning, blant annet avhør av fornærmedes søskenbarn, som jevnlig har overnattet i mannens bolig.

Det skal videre foretas avhør av personer i mannens familie.

Haugaland tingrett kom til at forholdene, som er omhandlet i siktelsen, er alvorlige og vil medføre en betydelig reaksjon dersom siktede domfelles for dette.

«Retten mener at dette er en klar motivasjon for å kontakte vitnene i saken», heter det i fengslingskjennelsen.

Dermed kom retten til at han skulle varetektsfengsles i tre uker og at han skulle brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

