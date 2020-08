Lystbåt kolliderte nesten med ferje – flere ganger

Det var klokken 03.40 at mannskapet på ferja Stavangerfjord meldte at de måtte unnamanøvre for å unngå kollisjon med lystbåt i Boknafjorden.

Dette skal ha skjedd flere ganger. Politiet rekvirerte Redningsselskapet for å lete etter båten.

– Klokken 05.14 fikk vi melding om båt på grunn ved Toftøy. Det er trolig samme båt. Båtfører fremstår beruset. Vil bli fremstilt for blodprøve etterhvert, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.