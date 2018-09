– Jeg var på do og spydde og kastet ikke flasken

Roganytt

31. desember i fjor var 20-åringen fra Klepp på nyttårsfest i Egersund.

Det var 22 personer som deltok på festen. Av disse var det tre person som kom fra Bryne og Klepp og 20-åringen var den eneste som ikke kjente han som hadde festen fra før.

Grunnen til at han fikk være med var at han var kamerat med de to andre fra Bryne.

Festen fant sted i kjellerstuen, men da halvparten av dem som var på festen røykte og flere av festdeltakerne befant seg utendørs i løpet av kvelden.

Knuste rute

Klokken 22.15 ble det kastet en grønn flaske mot ruten til nabohuset der festen pågikk.

Det førte til at ruten knuste og naboen ringte umiddelbart til politiet som kom til stedet kort tid etterpå.

Dalane tingrett la til grunn at det ikke var noen av festdeltakerne som hadde sett at det var 20-åringen som kastet flasken – eller hvem som hadde gjort dette.

20-åringen har forklart at han var oppe på badet for å kaste opp da han ble hentet og forklart at politiet var kommet.

Da han kom ned ble han informert om at en rute var knust i nabohuset og han forklarte for retten at dette var første gang han fikk vite om dette.

Kvalmen

20-åringen forklarte også at han hadde vært ute av huset to ganger tidligere for å kaste opp.

Dette var ikke mot den delen av huset som vendte mot nabohuset.

20-åringen forklarte også at han ikke drakk øl denne kvelden – og at han ikke liker øl.

Dalane tingrett viste til at 20-åringen dog hadde erkjent at det var han som hadde kastet flasken, både overfor politiet og naboen.

Presset

Retten kom til at denne erkjennelsen ikke var reell og at grunnen til at han gjorde dette var et sterkt uberettiget press fra andre festdeltakerne om å påta seg skylden.

Også han som arrangerte festen mente at det var 20-åringen som hadde kastet flasken da han var den eneste som ikke kunne redegjøre for hvor han hadde vært på det aktuelle tidspunktet.

«Retten fester ikke lit til dette. Retten legger til grunn at mistanken hovedsakelig ble rettet mot tiltalte fordi han var den eneste personen som festdeltakerne fra Egersund ikke kjente fra før», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at 20-åringen skulle frifinnes for flaskekastingen.

