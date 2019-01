– Vi har avhørt en mistenkt, som har erkjent å ha tent på cellen sin. De evakuerte er fortsatt i fengselet. Når de har fått luftet ut røyken, blir fangene ført tilbake til cellene sine, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Nær en time etter at brannen oppsto klokka 18.45, pågikk det fortsatt utlufting i fengslet. Ni personer, blant dem fem innsatte, ble undersøkt av helsepersonell siden de ble utsatt for røyk. Politiet opplyser at ingen av dem hadde fått noen skader.

Stavanger fengsel.

Seks minutter etter at politiet først meldte om hendelsen, opplyste de at brannvesenet hadde kontroll på stedet.

– Det har vært brann på en celle. Alle innsatte er gjort rede for og evakuert, opplyste politiet.

