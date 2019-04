Det var under en kontroll på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon søndag overlasten ble oppdaget.

Totalt fikk to kjøretøy fikk kjøreforbud og gebyr for overlast, og her måtte man ut med henholdsvis 42.900 og 2900 kroner i gebyr, heter det i rapporten fra Statens vegvesen

– Sjåføren måtte også laste om for å komme ned i lovlig vekt, heter det i rapporten.

85 kontrollert for vekt

Totalt 91 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen, og av disse ble 85 kjøretøy kontrollert for vekt, vektårsavgift og teknisk tilstand.

Tre kjøretøy fikk tekniske mangler med frist for utbedring. En av dem hadde problemer med EBS/ABS-systemet på bilen og de to andre fikk mangler for defekt lys.

Ett kjøretøy fikk kjøreforbud grunnet lengde som var over lovlige lengde, noe sjåføren måtte ordne opp i før videre kjøring ble tillatt.

– Det ble også gitt ut to advarsler for forhold med kjøre-/hviletid, melder Statens vegvesen.