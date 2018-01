Roganytt

Det var firmaet Seawind Systems AS som onsdag ble slått konkurs i Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for det var at tre ansatte i Seawind Systems AS begjærte at firmaet ble slått konkurs på grunn av manglende lønn.

Det samlede kravet fra de tre var på 752.215 kroner som har sin bakgrunn i skyldig lønn, feriepenger og utestående pensjon.

Seawind Systems AS holder til i Dusavik i Stavanger og har drevet med å utvikle toblads vindturbiner ment å være plassert i offshore vindparker.

Blant annet hadde firmaet planer om å teste en slik turbin på Karmøy i 2018.

Men det blir det altså ikke noe av.

Ingen fra Seawind Systems AS møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett onsdag og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

I den forbindelse ble det vist til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for styrelederen i Seawind Systems AS.

Retten kom til at det ikke var noen holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Stavanger tingrett mente at saksøkerne har et forfalt krav mot Seawind Systems AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til anta at firmaet kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Odd Jo Forsell er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. mars i år.

