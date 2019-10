Ble truet med kniv

Klokken 15.12, tirsdag ettermiddag, melder politiet på twitter at de har rykket ut til en adresse på Storhaug.

En person skal ha truet en annen med kniv.

Kort tid etter politiet ankom hadde de kontroll på tre personer inne på den aktuelle adressen.

Ingen av de tre er skadet, melder politiet.

Klokken halv fire melder politiet at de enda er inne på adressen for å få oversikt over hendelsen.

– Et vitne er i ferd med å bli avhørt og det er også funnet en kniv som settes i forbindelse med trusselen, melder politiet.