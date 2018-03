Tesla slipper søksmål fra norske kunder

Rogalandsavis

Kundene skulle etter planen møte elbilprodusenten i Oslo tingrett like over påske, men bekrefter overfor Dagens Næringsliv at saken er løst.

Bakgrunnen for søksmålet var at modellen Tesla P85D ble markedsført med 700 hestekrefter, men viste seg å yte lavere.

Partene vil ikke opplyse om innholdet i avtalen.

I 2016 inngikk Tesla et forlik med 133 kunder som eide modellen S P85D i en lignende sak. Den gang fikk kundene 65.000 kroner i kontantbeløp, eller en kombinasjon av kontantbeløp, oppgraderinger av bilen eller forskjellige utstyrspakker.

(©NTB)