Stortingsrepresentant i branntrøbbel

Rogalandsavis

Sent tirsdag kveld sovnet Stavanger-politikeren fra en grandiosa pizza i steikeovnen.

Det gikk imidlertid bra med vedkommende.

«Det ble en natt på legevakten og det gikk heldigvis bra med meg, men det satte likevel en støkk i meg å våkne av brannalarm og mye røyk i hybelen. Det er jo en påminnelse om at det kunne gått galt og at det noen ganger har gått verre», skriver han i et innlegg i sosiale medier.

– Jeg fikk stengt av alt og åpnet vinduene. Deretter kom brannvesenet. Jeg ble tatt med i ambulanse til legevakt for en sjekk. De tok noen tester og alt var i orden, men jeg måtte være der til i morges, sier han til RA.

I innlegget takker han hovedstadens brannvesen og legevakt for deres handling, og ber i samme slengen om unnskyldning overfor naboer som ble vekket av brannalarmen.

– Rådet må være at man ikke skal undervurdere et knekkebrød til kvelds, sier Simonsen.

Frp-politiker Roy Steffensen benyttet anledningen til å tipse Simonsen om å bruke hendelsen til sin fordel.

«Nå kan du med overbevisning bruke deg selv som eksempel neste gang noen foreslår at kebabsjappene i Stavanger sentrum må stenge før pubene stenger! Kjøp mat på byen før man går hjem».