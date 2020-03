Oilers tapte etter overtidsdrama

Følg RA Sporten på Facebook !

Overtid:

63. min.: Mål 2-3 Eirik Salsten avgjør for Storhamar, mot gamleklubben. Kampen er over. Oilers får ett poeng, Storhamar tar med seg to poeng hjem til Hamar. Skuddstatistikken endte 38-34. Gracnar ble Storhamars beste spiller, mens Rylan Schwartz vant bestemannsprisen for sin nye klubb.

62. min.: Patrick Thorsen skyter! Kissel får pucken og stikker mot mål, får for dårlig vinkel.

62. min.: Talge får tillit i tre mot tre, sammen med Brassart og Klavestad. Det kriges.

61. min.: Zajac, Schwartz og Mauldin starter for Oilers. Her er det fysikk og finesse.

61. min.: Overtiden spilles nå.

Tredje periode:

60. min.: Perioden er over, det går til overtid! Det skal spilles tre mot tre i fem minutter. Det første laget til å score vinner kampen. Blir det ikke mål blir det straffekonkurranse.

60. min.: Storhamar slår en icingpuck med 24 sekunder igjen.

60. min.: Det er periodens, og kanskje kampens siste spilleminutt.

59. min.: Bryhnisveen smeller ned Salsten. Høy temperatur på isen.

58. min.: Schwartz stuper og får pucken unna. Hindrer Øksnes å komme helt alene med Holm.

58. min.: Mauldin plukker opp pucken og skyter. Den går utenfor.

58. min.: Kristiansen snur spillet for Oilers. Raske overganger.

57. min.: Søberg har mulighet å legge pucken bak til Bryhnisveen, men skyter selv. Oilers fortsetter å jakte mål.

55. min.: Kissel skyter, Storhamar gjør en overgang. Patrick Thoresen kommer alene med Holm, men Holm redder!

54. min.: Schwartz serverer Bryhnisveen, som avslutter på backhand.

53. min.: Førsterekken til Storhamar er farlig. Talge hindrer Thoresen med en takling, men Ahlholm skyter. Går utenfor.

53. min.: Det opplyses at kampen er utsolgt. 4250 tilskuere.

52. min.: Med Schwartz på isen går det raskt meget bedre. Oilers kommer seg inn i offensiv sone, og får en dropp.

52. min.: Storhamar skaper flere målsjanser. Oilers klarer ikke å hindre de gule og blå.

51. min.: Oilers sliter med å få pucken ut av egen sone.

50. min.: Oilers entrer offensiv sone, med Magnus Hoff. Han skyter, men den går ut via køllen til Prapavessis.

49. min.: Kristiansen spiller Kissel ut av egen sone. Kristiansen får pucken bak Storhamars mål, men klarer ikke å treffe Rokseth. Løvlie stikker motsatt vei og skyter.

48. min.: Kissel ofrer seg. Går ned og dekker skudd fra Storhamars Øksnes. Står klar på Øksnes igjen få sekunder senere.

48. min.: Djupvik Løvlie er tilbake for Storhamar.

48. min.: Storhamar spiller solid i undertall. Presser høyt, og hindrer Oilers i å entre sonen.

47. min.: Oilers sliter med å etablere et skikkelig overtall. Får byttet spillere.

46. min.: To minutter til tidligere Oilers-spiller, Jonas Djupvik Løvlie. Han blir utvist for slashing.

45. min.: Nå presser Oilers virkelig. Klavestad avslutter med skudd.

44. min.: Patrick Ulriksen med dagens blokkering for Oilers! Slenger seg inn for å dekke skudd etter en grov forsvarsfeil.

44. min.: Bjorkstrand har endret litt på rekkene. Tommy Kristiansen går inn med Kissel og Trettenes. De får pucken mot mål, men Gracnar blokkerer.

43. min.: Oilers sliter med å komme ut av egen sone. Enormt trykk fra Storhamar.

42. min.: Storhamar er fullt lag.

42. min.: Mååål 2-2 Tommy Kristiansen utligner for Oilers! Zajac spiller pucken til Schwartz, som legger den inn mot mål. Der står Tommy og setter den forbi Gracnar. Da har Zajac sikret seg klubbrekorden for mest målpoeng for en back.

41. min.: Schwartz er inne i overtallsrekken med Kristiansen, Zajac, Kissel og Trettenes.

41. min.: Da er tredje periode i gang, Oilers starter perioden i overtall. Fem mot tre i 1.33. Det skal jaktes utligning.

Andre periode:

40. min.: Perioden er over, og for en avslutning! Zajac mister pucken ut av offensiv sone, og Patrick Thoresen henger på. I det pausesignalet kommer sender Zajac sin gullhjelmbror i isen. Oilers starter den neste perioden med 1.33 i overtall fem mot tre.

40. min.: Kaoset er komplett. Avventende utvising mot Storhamar, så takles Nolan Zajac inn mot vantet i offensiv sone. Den type taklinger er særdeles farlige. Rønnild og Salsten får hver sine utvisninger. Rønnild får to minutter for tripping, og Salsten for albuetaklingen mot Zajac. Overtall for Oilers med 26 sekunder igjen av midtperioden.

39. min.: Oilers er fullt lag igjen.

39. min.: Trettenes får pucken ut, og Oilers får byttet igjen. Godt undertallsspill fra Oilers. De holder seg disiplinærte med tanke på plassering.

38. min.: Holm blokkerer pucken, og Patrick Thoresen er på Holm for å grave en retur. Ender med at han slår Holm med kølla, det er lite populært i DNB Arena.

37. min.: Da er det fem mot fire.

37. min.: Søberg får to minutter for hekting, kun to sekunder før Bryhnisveen og Thoresen er tilbake på isen. Forseelsen skjedde i offensiv sone.

36. min.: Der skulle Oilers ha scoret! Schwartz spiller Zajac fri på venstresiden. Gullhjelmbærende Zajac spiller opp Talge inne foran mål, men Gracnar redder. Utrolig spill av Oilers i fire mot fire.

35. min.: Det knuffes foran Henrik Holm. Steffen Thoresen og Nicolai Bryhnisveen får to minutter hver for slashing. Det skal spilles fire mot fire.

33. min.: Mauldin står inne foran mål, og plutselig får han muligheten til å jobbe på en retur etter et backskudd. Er for nær Storhamar-målvakten til at det blir farlig.

33. min.: Kissel spiller opp Trettenes, og Søberg prøver seg på returen. Gracnar har bedre kontroll på returen enn selve sjansen fra Trettenes.

32. min.: Kristiansen har pucken bak Storhamars mål. Spiller opp Zajac, men Gracnar har kontroll på skuddet. Det blir naturligvis litt knuffing foran mål, og Tommy er involvert.

31. min.: Søberg er tilbake på isen.

31. min.: Oilers får omsider byttet spillere.

30. min.: Storhamar evner å holde pucken lenge i offensiv sone. Spiller solid i overtall, men skaper ikke de store sjansene.

29. min.: Søberg får to minutter for en krysstakling i offensiv sone. En utvisning som ikke passer Oilers så bra når de ligger under.

29. min.: Trettenes er virkelig på i duellspillet i dag.

28. min.: Talge smeller ned Patrick Thoresen i midtsonen. Heldig som slipper unna en utvisning for tripping.

26. min.: Zettergren er tilbake for Storhamar, som har fullt lag igjen.

26. min.: Dan Kissel entrer offensiv sone og skyter i stolpen! Milimetere fra scoring.

25. min.: Feil vinkel på en pasning for Brassart. Pucken går ut av offensiv sone, og Oielrs får byttet spillere med litt under et minutt igjen av overtallet.

24. min.: Zajac leker seg i offensiv sone. Zettergren får en avventende utvisning mot seg for hekting, men det hindrer ikke Zajac i å leke videre. Drar seg rundt i offensiv sone og får med seg pucken. Storhamar får omsider pucken og Zettergren skøyter bort til utvisningsboksen. Overtall for Oilers.

23. min.: Oilers får byttet spillere, og får laget framover.

22. min.: Voldsomt press fra Storhamar. Det fullføres taklinger over hele isen. Dette er to lag som står godt mot hverandre.

21. min.: Mål 1-2 Ahlholm bruker 20 sekunder på å sende Storhamar i ledelsen. Blir spilt fri av Patrick Thoresen, og får en enkel jobb med å sende pucken forbi en utspilt Henrik Holm.

21. min.: Pucken er droppet i DNB Arena. Den andre perioden spilles nå. Brassart mot Cameranesi i den første droppen, den vant Storhamars Cameranesi.

Første periode:

20. min.: Det er pause i DNB Arena, på stillingen 1-1. Oilers taper skuddstatistikken 12-13 i første periode. Det har vært en underholdende åpningsperiode. Knuffing, harde taklinger, mål og to jevne lag på isen.

20. min.: Oilers kjører en rask overgang etter dropp i egen sone. Taper droppen, men Mauldin vinner pucken. Setter fart på Søberg som stikker. Spiller seg inn framfor å utnytte en tre mot to-situasjon.

19. min.: Larrivee er tilbake på isen for Storhamar. Ingen alvorlig skade på han tidligere i perioden.

18. min.: Ingen av lagene får etablert seg skikkelig. Det er to lag som virkelig presser høyt og gir alt i dag.

17. min.: Cameranesi skyter, går over vantet via Oilers' gullhjelmbærer Nolan Zajac. Dropp i defensiv sone for Oilers.

16. min.: Brassart skyter, Robin Haglund Mathisen er farlig på returen. Får ikke kontroll på pucken, og Gracnar i Storhamar-målet kan puste lettet ut.

16. min.: Oilers er fullt lag igjen.

15. min.: Storhamar har skapt mange store sjanser, men får de ofte fra skrå vinkel.

14. min.: Brassart får pucken ut av sonen og legger den dypt i Storhamars sone.

14. min.: Talge og Newton får to minutter hver for roughing, og Talge får en ekstra tominutter for charging. Undertall for Oilers.

14. min.: Talge slåss mot Newton.

13. min.: Mål 1-1 Caremanesi utligner for Storhamar. Sender pucken mellom beina på Holm. Pasningen fra Patrick Thoresen kom noe uventet for Oilers-forsvaret.

13. min.: Zajac skyter, Thoresen blokkerer.

13. min.: Det ble ikke mål. Nydelig pasning fra nykommeren, som allerede er på scoringslisten.

13. min.: Schwartz spiller pucken inn på Hurrød, som er enormt nær å sende den i mål! Dommerne må se den på video.

12. min.: Thoresen kommer alene med Holm, Rokseth kommer inn fra siden. Thoresen skyter, Holm redder. Ulriksen er på Thoresen når dommerne blåsser av, Holm trengte å summe seg etter at pucken gikk i målvaktsmasken.

11. min.: Kissel rekker ikke pucken, og Oilers slår til icing.

11. min.: Oilers gjør en rask overgang, Mauldin skyter. Vikingstad holder trykket oppe.

10. min.: Brassart gir noen meldinger til Patrick Thoresen på vei av isen.

10. min.: Patrick Thoresen og Dennis Sveum har en prat med dommerne under en stopp i spillet. Det pipes.

10. min.: Bryhnisveen prøver å spille opp Hoff, men pucken ender på tribunen.

8. min.: Kissel prøver å ta kjøkkenveien rundt Gracnar. Pent forsøk, men får ikke pucken i mål.

7. min.: Storhamar spiller seg til en sjanse. Larrivee forlater isen med det noe som ser ut til å være smerter i kneet. Cameranesi er tilbake på isen, og skyter. En våken Holm holder Storhamar unna utligning.

6. min.: Rotete start på overtallet for Oilers.

5. min.: To minutter til Storhamars Cameranesi. Overtall for Oilers.

4. min.: Mååål 1-0 Rylan Schwartz sender Oilers i ledelsen! Jager pucken nydelig, vinner den. Haglund får den med seg videre. Pucken ender hos Sveum, som setter opp en ledig Schwartz på motsatt, til venstre for målet.

3. min.: Steffen Thoresen skyter, stor sjanse da han ble spilt opp av Newton.

2. min.: Patrick Thoresen er på isen, og det pipes hver gang han har pucken. Storhamar etablerer seg i offensiv sone og skyter utenfor mål. Oilers kommer seg ut av egen sone.

1. min.: Pucken er droppet. Kampen spilles nå. Det er ventet høy temperatur på isen i DNB Arena. På tribunen er det utsolgt. I hele dag har Oilers lagt ut billetter for videresalg. Tommy Kristiansen får det første skiftet for Oilers siden hjemmekampen mot Grüner.

1. min.: Daniel Bøen Rokseth hedres for å ha spilt 400 kamper totalt for Oilers.

Før kampen:

Det er en måned siden slaget på Hamar. Nå er det et revansjesugent Storhamar som kommer til DNB Arena for å slå seriemesterne.

Oilers på sin side har allerede avgjort serien. Laget jakter nå rekorden for antall poeng på en sesong. Det gjenstår syv kamper og Oilers trenger elleve poeng for å sette ny rekord. Oilers har 102 poeng, den gjeldende rekorden er på 112.

Nolan Zajac har produsert 53 målpoeng denne sesongen, noe som gir delt førsteplass for backer i klubbhistorien. Kurt Davis sin gamle klubbrekord blir slått i det Zajac plukker et poeng til. Ligarekorden for backer er fra forrige sesong, da hadde VIFs Stefan Espeland 61 poeng.

Oilers-profilen Tommy Kristiansen er tilbake etter seks kamper på tribunen med karantene. Han har tidligere uttalt at han ønsker å gå etter Storhamars største stjerne, Patrick Thoresen, etter slaget på Hamar. Uttalelsene har roet seg den siste tiden, men vi kan trolig se fram mot en intens og fysisk kamp.

Ludvig Hoff står over kampen for Oilers. David Morley er fortsatt ute med brudd i ankelen, som kom i forrige møte mellom lagene. Kristian Forsberg, Thomas Berg-Paulsen og Jeppe Meyer er fortsatt på skadelisten.

Flere av de unge spillerne er i aksjon for U21-laget denne helgen. André Bjelland Strandborg har allerede scoret og levert en assist i kampen mot Frisk Asker U21. Haughom har assistpoeng.

Todd Bjorkstrand har med seg følgende lag, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Klavestad - Kissel, Trettenes, Søberg.

2. rekke: Sveum, Bryhnisveen - M. Hoff, Brassart, Kristiansen.

3. rekke: Ulriksen, Rokseth - Talge, Vikingstad, Mauldin.

4. rekke: Hurrød, Schwartz, Haglund Mathisen.