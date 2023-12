Viste storform før landskampene

Oilers åpnet ganske så solid mot Lillehammer, men kom ikke til de helt store sjansene før det var spilt sju minutter. Da kombinerte Dan Kissel, Mathias Trettenes og Ludvig Hoff nydelig sammen, men det ble bare med nesten.

1–0 til Oilers kom likevel raskt etterpå. Laget fikk overtall og Simon Bourque dundret til fra distanse. Skuddet gikk over mål, men kom i retur fra vantet og gikk inn via ryggen til keeper Tomas Kral!

Lillehammer hadde noen gode sjanser mot slutten av 1. periode, men de tok Henrik Holm seg mesterlig av.

I den andre perioden trykket Oilers ytterligere på. Laget hadde mye puck og dominerte, men nok en gang skortet det på effektiviteten. Blant annet lot de to overtall gå fra seg uten mål. Dan Kissel misbrukte også en eventyrlig sjanse etter 33 minutter – på et tidspunkt Oilers dominerte kraftig.

Etter 37 minutter fikk Oilers nok en mulighet i overtall. Etter at det ble meldt litt for friskt fra benken til Lillehammer etter at dommerne hadde dømt endte det med nok en utvisning for usportslig oppførsel – og spill fem mot tre i to minutter for Anders Gjøses menn.

Det brukte ikke kaptein Mathias Trettenes med enn 19 sekunder på å benytte seg av da han dunket inn 2–0.

Oilers fikk også en pangstart på den tredje perioden da tidligere Oilers-spiller Jeppe Meyer prøvde seg på en hasardiøs pasning fra bak eget mål. Dan Kissel snappet den opp og veteranen gjorde ingen feil da han satte inn 3–0 i nærmeste hjørnet.

Etter seks minutter av tredje periode havnet Oilers så i kjempetrøbbel. Først ble Nicolai Bryhnisveen utvist, men med ett minutt igjen av den utvisningen røk også André Bjelland Strandborg ut for å lempe pucken over vantet. Selv med spill tre mot fem i en minutt holdt Oilers unna.

Til sist fikk likevel Lillehammer hull på Henrik Holm. Etter 50 minutter fikk Emil Nyhus pirket inn en redusering med snaue ti minutter igjen.

Det håpet varte ikke lenge. Etter 51 minutter fant Dan Kissel fram til Mathias Trettenes med en utsøkt pasning fra rundvant. Kapteinen gjorde ingen feil alene foran mål.

Det ble oppgjørets femte og siste scoring. I det store og hele var Oilers aldri veldig truet etter en solid og voksen bortekamp.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Lillehammer-Oilers 1–4 (0-1, 0-1, 1-2)

Eidsiva Arena, 1066 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (08.19) Simon Bourque (Hoff).

2. periode: 0–2 (37.22) Mathias Trettenes (Klavestad).

3. periode: 0–3 (40.50) Dan Kissel, 1–3 (50.30) Emil Nyhus (Ville, Reichenberg), 1–4 (51.25) Mathias Trettenes (Kissel, Hoff).

Skudd: 21–40

Utvisninger: Lillehammer 6x2 min. Oilers 3x2 min.

Dommere: Espen Olsvik og Marcus Wannerstedt

---