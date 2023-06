Rekordtidlig Oilers-kamp i Stavanger

Dermed blir det en rekordtidlig start med offisielle kamper i Stavanger. 31. august kommer den svenske toppklubben Färjestad til Stavanger for å måle krefter mot Oilers i DNB Arena.

Svenskene har lenge vært en drømmemotstander for Oilers, som hadde Karlstad-mannen Gunnar Johansson som trener noen år etter han var ferdig som trener det som er moderklubben hans.

Det går fort fram mot seriestart, og allerede 2. september kommer de regjerende svenske mesterne Växjö Lakers til Stavanger for kamp to i CHL. Deretter drar Oilers på bortetur med Dynamo Pardubice (7. september) og Red Bull Salzburg (9. september) som motstandere.

Eliteserien går i gang etter det, og da blir det ikke CHL-kamper før i oktober. Da kommer først Ocelari Trinec til DNB Arena (11. oktober), før Oilers møter Bolzano på borteis 18. oktober.

Sparta-back Jonas Holøs har tidligere spilt for både Färjestad og Växjö. Han fortalte RA etter CHL-trekningen at det blir en spennende utfordring for Oilers.

– Alle vet hva Färjestad står for. De er det mestvinnende laget i moderne tid og er bra år etter år. Har kanskje vært som Oilers i Sverige på 2000-tallet. Växjö har overtatt litt de siste ti årene, sa Holøs.

---

OILERS’ CHL-KAMPER

31/8 Oilers-Färjestad

2/9 Oilers-Växjö Lakers

7/9 Dynamo Pardubice-Oilers

9/9 Red Bull Salzburg-Oilers

11/10 Oilers-Ocelari Trinec

18/10 Bolzano-Oilers

---