Herjet da Oilers startet hardkjøret

Stavanger — Den norske rekken sto bak tre av de fire scoringene mot Stjernen og vartet opp med festhockey mot et av lagene som fortsatt kan blande seg inn i tittelkampen. Bortelaget lå kun fire poeng bak Oilers før oppgjøret.

Det drar seg nemlig til mot sluttspurt i en rekordjevn grunnserie og akkurat det så det ut for at Oilers hadde merket seg da de gikk på isen i DNB Arena tirsdag. Kampen var den første av seks på kun 12 dager for Oilers.

Den første perioden var kort og godt bunnsolid. Scoringene til André Bjelland Strandborg og Andreas Klavestad var fullt fortjente. Faktisk hadde det ikke vært noe å si på om Oilers ledet mer enn 2-0 etter 20 minutter. Laget hadde flere fete tilbud som ikke ble satt inn. Samtidig var de også pottetette bakover. Stjernen kom knapt til noe.

I den andre perioden innledet Oilers i samme stil og fikk 3-0 ved Martin Lefebvre etter en snau halvtime. Etter det jevnet kampen seg mer ut og Stjernen kom mer med i spillet. De forsøkene laget hadde tok likevel Henrik Holm seg av.

Den siste perioden bar preg av at Oilers hadde grei kontroll. Hjemmelaget kom nære med en kanon i tverrligger fra Tommy Kristiansen, men den ville ikke inn. Laget fikk likevel 4-0 da Christoffer Karlsen kronet verket med sitt tredje poeng for dagen og scoring på tampen.

Henrik Holm holdt for øvrig nullen for sjuende gang i grunnserien i år. Det er tangering av klubbrekorden til Ruben Smith.

Saken oppdateres...

---

FAKTA

Ishockey, Fjordkraft-ligaen

Oilers-Stjernen 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)

DNB Arena, 3276 tilskuere

Mål: 1. periode: 1-0 (3.22) André Bjelland Strandborg (Christoffer Karlsen), 2-0 (19.44) Andreas Klavestad (Bryce Gervais).

2. periode: 3-0 (28.28) Martin Lefebvre (Christoffer Karlsen og Ludvig Hoff).

3. periode: 4-0 Christoffer Karlsen (André Bjelland Strandborg og Ludvig Hoff)

Utvisninger: Oilers 4x2 min. Stjernen 5x2 min.

Skudd: 35-24

Dommere: Roy Stian Hansen og Tor Olav Johnsen

---