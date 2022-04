- Thoresen er rapportert inn

Det får TV2 bekreftet. En eventuell straff kan medføre at han går glipp av avgjørende finalekamper.

Etter den andre finalekampen mellom Stavanger Oilers og Storhamar i CC Amfi på Hamar onsdag kveld, kokte det over. Det oppsto det mye knuffing like etter at kampen var over. Storhamar-kaptein Patrick Thorsen var i sentrum. Både Thoresen og Oilers´ Tommy Kristiansen fikk hver sin 20+5 minutter utvisning.

TV-bildene viser at Oilers-spiller Ludvig Hoff får et slag i ansiktet av Thoresen.

Sent onsdag kveld var TV 2 i kontakt med Players Safety. Da hadde de ingen planer om å rapportere inn situasjonen med Thoresen.

Torsdag morgen hadde de sett situasjonen på nytt. Nå er den rapportert inn til Disiplinærutvalget.

Det bekrefter Lars Olav Gaden i Players Safety-utvalget til TV 2.

– Det er revurdert etter nye bilder, skriver han.

Thorsen har foreløpig ikke besvart TV2s henvendelser.

Oilers leder NM-finaleserien med 2-0 i kamper.

[ Oilers leder NM-finalene 2-0 etter het kamp: – Rammen er akkurat som den skal være ]

[ Hockeyfeber: Ikke ett ledig sete i DNB Arena ]