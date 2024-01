- Tapte på våre egne feil

Steffen Stegaviks mannskap kom rett fra en sterk seier mot Larvik sist, men mot den suverene serielederen ble det ikke godt nok. Bare nesten. Nok en gang.

Sola lå under med fem til pause, men gamblet med å spille sju mot seks i angrep. Det førte til at laget spiste seg innpå. Med 13 minutter igjen skilte kun to mål. Så raknet det litt på tampen.

Seieren var nummer 109 på rad mot norsk motstand for Vipers. TV2 utfordret etter kampen Camilla Herrem på om at de kanskje ikke hadde forventet poeng heller. Da svarte hun følgende:

– Nei, men vi er to bak. Da tenkte jeg at vi har en mulighet. Så tapte vi på egne feil. Kastet bort baller. Så scoret de i åpent. Men det er sjansen du tar når du spiller sju mot seks. Vi har vært nære mange ganger nå. En gang må det skje, sa Herrem.

Hun mente det var litt surt.

Keeperlegenden Katrine Lunde erkjenner at hun måtte ta litt flere turer inn i eget nett enn normalt. Spesielt på nærskudd. De er ikke lette å stanse.

– Jeg måtte plukke ut veldig mange baller underveis, slo hun fast.

En av disse kom fra uventet hold. 2005-modellen Stine Mellemstrand Bore brukte ikke lange tiden på å overliste legenden Katrine Lunde på tampen av kampen.

---

FAKTA

Håndball, REMA 1000-ligaen

Vipers-Sola 37–29 (17–12)

Aquarama

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Rikke Marie Granlund – Janne Eklo 2, Malin Holta 2 (2), Martine Wolff 3, Kaja Horst Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten 2 (1), Hanna Stormyr Ræstad, Maja Magnussen 5, Kristiane Knutsen 4, Ine Marie Terland, Kristina Sirum Novak, Martha Barka, Stine Mellemstrand Bore 1, Hege Holgersen Danielsen 2, Camilla Herrem 3.

Toppscorer Vipers: Anna Vyakhireva og Lysa Tchaptchet Defo 7

---