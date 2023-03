Sola forlenger med nøkkelspiller

Kantspilleren fra Trøndelag har hatt stor suksess hos gultrøyene etter ankomsten for snart tre år siden, og kun tre dager etter tapet i NM-finalen mot mektige Vipers ble det klart at hun fortsetter som Sola-spiller neste sesong.

– Jeg er veldig stolt over det vi har klart å skape og oppnå sammen de siste årene her i Sola. Da jeg signerte i 2020 så jeg ikke for meg at vi skulle nå så langt på så kort tid, det har vært utrolig gøy. Jeg får lære mye og utvikle meg. Jeg er takknemlig for alt jeg får oppleve her med denne gjengen, sier Magnussen til klubbens nettsted – og legger til:

– Jeg trives veldig godt i klubben og her i byen, og gleder meg til å fortsette reisen videre.

Dermed har Sola sikret seg én av de viktigste spillerne inn mot den kommende sesongen, hvor de etter NM-finalen ble sikret Europa-spill.

Gultrøyene har kampfri fram til 8. mars, og går deretter i gang med en intens avslutning på sesongen med både spill i Rema 1000-ligaen og sluttspill i EHF European League.

