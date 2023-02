Bare nesten for Sola

Arendal — Sola tok sølv i NM etter en jevn åpning i finalen mot Vipers i Arendals storstue Sør Amfi.

Gjennom første omgang ledet Sola tidvis kampen, og finalens første scoring kom faktisk fra gultrøyenes Frøydis Wiik Seierstad.

Mot slutten av første omgang prøvde Sola på et triks. Da Live Rushfeldt Deila ble satt ut med frimerke valgte trener Stegavik å ta ut keeper Rinka Duijndam i angrep. På den måten fikk Sola spille i overtall, og ble blant annet straffet med et mål fra Vipers som skjøt i åpent bur.

Lene Kristiansen Tveiten sørget for at gultrøyene kun lå under 12–14 til pause, da hun sendte ballen i mål fra sjumeteren etter perioden egentlig var over.

Merlinda Qorraj fikk tillit i NM-finalen. (Christoffer Andersen/NTB)

Martha Barka og Sola-keeper Rinka Duijndam hadde mye å juble for, men det ble ikke nok mot mektige Vipers. (Christoffer Andersen/NTB)

Etter hvilen ble det langt vanskeligere for Sola å holde Vipers i tøylene. Serielederne, som ikke har tapt én eneste seriekamp siden før koronapandemien, tok over mer av styringen på det som skjedde. Forspranget ble etter hvert for stort til at gultrøyene klarte komme tilbake.

Før finalehelgen i Arendal var det klart at landslagsspillerne Camilla Herrem (gravid) og Kristina Sirum Novak (syk) ikke kom til å delta. Herrem har mistet stort sett hele sesongen, mens Novak har vært ute de siste ukene.

I løpet av finalehelgen har Kristiane Knutsen og Hege Holgersen Danielsen blitt rammet av sykdom. Det var uten tvil med på å svekke gullsjansene til gultrøyene.

Nå blir det over én uke uten kamp for Sola, som ikke spiller tellende kamp igjen før onsdag 8. mars. Da er det bortekamp mot Volda i Rema 1000-ligaen.

Artikkelen oppdateres.





---

KAMPFAKTA

NM-finale, håndball.

Sola-Vipers 23–30 (12–14)

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Guro Berland Husebø, Maren Eiken Ravndal, Martine Wolff 3, Kaja Horst Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten 4, Frøydis Wiik Seierstad 3, Maja Magnussen 5, Amalie Frøland, Lea Sigtrudur Nilsen, Live Rushfeldt Deila 5, Martha Barka, Merlinda Qorraj 3, Rinka Duijndam, Anne Malin Gjengedal Antonsen.

Toppscorer Vipers: Anna Vyakhireva 7 mål.

Utvisninger: Sola 2 x 2 min., Vipers 3 x 2 min.

---