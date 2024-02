Viking hentet lokal 18-åring: – En drøm som går i oppfyllelse

Viking bekrefter overgangen på sine nettsted.

– Jeg er veldig glad for å ha signert for en så stor klubb som Viking. Jeg setter stor pris på muligheten til å bli en del av klubben, og det føles virkelig som en drøm som går i oppfyllelse, sier han.

Jakob Segadal Hansen er sønn av Frode Hansen, som har over 200 kamper for Viking. 51-åringen spilte for blåtrøyene i to perioder. Først fra 1998 til 2001, før han returnerte til klubben i 2004. To år senere satte han punktum for karrieren.

– Klubben har alltid hatt en spesiell plass i mitt hjerte, spesielt med tanke på at pappa har spilt her tidligere. Å få muligheten til å representere klubben han spilte for, betyr utrolig mye for meg og min familie, sier Segadal Hansen.

– Jeg ser virkelig fram til å spille i mørkeblått og gleder meg masse til å komme i gang, tilføyer han.

Unggutten kommer fra naboklubben Vidar på nivå fire. Segadal Hansen var også med på Vikings treningsleir i Algarve i fjor, og klubben opplyser at de han fulgt ham i lang tid.

