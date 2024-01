Nevland bekrefter interesse for australsk ving

Maspalomas — Det erfarte den engelske avisen Daily Express tirsdag kveld. Sportssjef Erik Nevland i Viking bekrefter opplysningen overfor RA onsdag.

– Vi er ikke kommet dit at vi har kommet med et framstøt, men vi kjenner til denne spilleren. Han er en vi vurderer å foreta oss noe mot. En spennene type, sier Nevland.

Den australske unggutten har fått sitt store gjennombrudd denne sesongen, og er i utgangspunktet venstre ving. Han kan også spille på motsatt side.

På de siste 13 ligakampene i A-League har tenåringen scoret fire ganger.

Ifølge Express skal klubber både fra Premier League, Championship og Skottland også være interesserte.

Avisen skriver at en salgssum på rundt 300.000 pund. Det utgjør rundt fire millioner kroner.

På toppen av det ønsker de seg innbakte bonuser og prosenter av et framtidig salg.

Speider i Australia

Nevland var før jul på speidertur i Australia og Viking har alt flere spillere herfra i Gianni Stensness, Patrick Yazbek og Nicholas D’Agostino. På toppen av det er Joe Bell fra New Zealand. Viking har vært åpne på at dette er et interessant marked for klubben.

Nylig erkjente også Nevland til RA at venstrebacken Jacob Farrell (21) fra Central Coast Mariners sto på listen over interessante navn for Viking.

Også Sidney FCs Jordan Courtney-Perkins (21) sto på Vikings liste over potensielle forsterkninger. Han kan spille både stopper og sentralt på midtbanen.

Ingen Brekalo-utvikling

Viking er nå i en prosess hvor det forhandles med Orlando om et salg av David Brekalo. Da RA snakket med Nevland tirsdag fortalte han at det fortsatt var fram og tilbake mellom klubbene. Han innrømmet at kontantdelen av tilbudet, som skal ha en ramme på rundt 30 millioner, fortsatt var for lav.

Det hadde ikke endret seg onsdag.

– Det er ganske stille og rolig rundt dette nå, sier Nevland.

Skal Viking ha muskler til å gjøre litt selv i dette vinduet kreves et solid salg til. Det spiller blant annet rett inn på muligheten mot markeder som det australske.

Klubben har akkurat nå en utlendingsplass ledig. Selges David Brekalo har de to.