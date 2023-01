Det er faktisk nå Viking må ha litt is i magen

Ikke et vondt ord om Sander Svendsen, men kjøpet av ham som spiss i fjor sommer bar preg av panikk. Nå er det viktig at historien ikke får gjenta seg.

Etter at førstevalget Lars-Jørgen Salvesen sa nei i helgen hagler kritikken mot Erik Nevland og de mørkeblå. Tilliten er tynnslitt og sportssjefen er den naturlige skyteskiven.

At «Nevi» er preget behøver ingen å lure på. Han kan ikke fritas for kritikk. Langt ifra. Men å påstå at han er likegyldig til Vikings ve og vel stemmer ikke.

Å peke på at han ikke maktet å selge inn Viking til Salvesen er også feil. For det første var både Eirik Bjørnø og trenerne med på møtet med spilleren. For det andre var det nok andre ting enn Vikings attraktivitet og tilbud som ødela denne overgangen. Salvesen ville gjøre et helhjertet forsøk i klubben som har vært best i Norge over tid under visjonære Kjetil Knutsen. Det er til å forstå.

Det som er viktig er at det ikke på ny svis av nye millioner på et panikkjøp i Jåttåvågen. Det er nå Viking faktisk må ha litt is i magen. De må ikke la seg påvirke av ytre pressfaktorer og utålmodige fans.

Nå skal man passe seg veldig for at det ikke blir noen ny jappetid her på berget. — Espen Astor Iversen

Grunnen er ganske enkel og åpenbar i mitt hode. Nå må Viking treffe. Det er viktigere enn når noen kommer inn.

Å finne en annen norsk spiss, som er mulig å handle og som innehar de kvalitetene trenerne søker, er vanskelig. Spesielt ettersom priser på norske fotballspillere har gått over stokk og stein.

Vikings beste sjanse for å få inn kvaliteten som vil tilfredsstille trenerne ligger i å finne noen utenfor Norges grenser – sannsynligvis Skandinavias grenser.

Skal den siste plassen på utlendingskvoten fylles bør det være med høy klasse. Så enkelt er det.

31. januar stenger det internasjonale overgangsvinduet. Da åpner det seg et helt annet marked for Viking. Mellom 1. februar og 31. mars er det ikke mange ligaer som kan kjøpe spillere. Samtidig finnes det ganske mange gode spillere internasjonalt som hadde håpet å finne seg en ny og bedre klubb i vinduet som stengte. Nå vil disse i langt større grad vurdere en overgang til Eliteserien enn de gjorde før denne datoen.

Det er sannsynlig at det er i denne perioden Vikings beste sjanse til å få den pressterke, målfarlige og etablerte spissen klubben søker. Selv om man selvsagt kan prøve i mellomtiden også. Kanskje kan man også være litt kreative og proaktive nå? Hva med å finne en storklubb som søker stopper – og foreslå en avtale som inkluderer David Brekalo, penger mellom og en spiss Viking ellers ikke hadde hatt muligheten på i retur?

En spiller som er på blokken er kroatiske Mirlind Daku. Nevland bekreftet tidligere i uken til Aftenbladet at toppscoreren i den slovenske ligaen vurderes.

Problemet er bare det at han er på lån ut året. Det må et samtykke fra Mura til for å få til et salg nå. Etter det RA kjenner til har han også en utkjøpsklausul på 1,5 millioner euro. I kontanter.

At Viking og Nevland, snart halvannet år etter at Veton Berisha signaliserte til RA at han ville ut igjen, fortsatt ikke har funnet sin mann er selvsagt ikke godt nok.

Men det er også en sannhet med modifikasjoner. Viking har funnet sin mann flere ganger. Problemet er bare at mennene ikke har funnet Viking interessante nok.

Det ser i stor grad å handle om en blanding av uflaks, timing og andre interessenter. Så er det heller ikke lett når du skal tyne kvalitet per krone til det maksimale. Høyst sannsynlig overvurderer både fansen og Viking klubbens attraktivitet litt.

Nederlandske Dylan Vente fra Roda var i utgangspunktet klar. Den tidligere Feyenoord-spissen, som harver inn mål på nivå to i Nederland, ville til Viking i sommer. Så trakk han seg i ellevte time da ryktene om større fisk begynte å svirre. Det var da prosjekt Svendsen tok til på kort varsel.

En annen faktor det er viktig å ta med i betraktningen er den vanvittige økningen i pris på norske fotballspillere det siste året. Viking oppdaget for sent at noe hadde skjedd i markedet. I sommervinduet tok det fullstendig av og det ble en dobling og tripling både på lønn og overgangssummer.

Utviklingen er ikke bare god for norsk fotball. Dersom svaret er at norske klubber nå nesten utelukkende vil hente utenlandsk, i stedet for å videreutvikle norsk, vil det lekke penger ut av landet. Egne talenter vil også få en tøffere vei. Nå skal man passe seg veldig for at det ikke blir noen ny jappetid her på berget.

Forrige runde med det førte i realiteten, og over litt tid, Vikings AS mot en konkurs de så vidt unngikk. Jeg skjønner at de som styrer klubben i Jåttåvågen ser faresignalene nå.

Samtidig skal de også konkurrere med klubber som Molde, Rosenborg og Bodø/Glimt. Klubber hvor det prates om spillere som tjener opp mot en million i måneden. Forutsetningene er noen helt andre enn Viking har. Forskjellen har blitt enorme på et års tid.

Da Veton Berisha kom med sine krav for å bli i Viking til Erik Nevland og co. i fjor ble han nærmest kastet på dør for summene som ble nevnt.

Det paradoksale er at klubben høyst sannsynlig hadde hostet opp noe i nærheten av det han ba om den gangen om de kunne sett i glasskulen.

Det er nemlig ikke så langt fra hva det vil koste å finne en noe svakere erstatter nå.

