Slik skal de jobbe uten alle brikkene på plass

Stavanger — Etter halvannet år med medgang er Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim tilbake i utfordrerposisjon sammen med Viking. Jobben som starter i Spania denne uken er helt essensiell for framtiden deres. Fortsetter det som i siste halvdel i fjor er regnestykket enkelt; Da rykker Viking ned og trenerne vil miste jobbene sine.

I så måte er det på ingen måte ideelt at den eneste nye spilleren som er med på tur er venstreback Jost Urbancic. Trenerne signaliserte i høst at de ønsket så mye som mulig på plass tidlig, men slik ble det ikke. Da handler det nå selvsagt om å gjøre noe med det de kan i starten. Spillernes fotballkondis kan bygges. De fleste rollene kan settes. Forsvarsspillet må uansett forbedres. Så får heller noen av de viktigste offensive relasjonelle forbindelsene vente.

Turen til Alicante handler dessuten ikke mye om kamper – selv om et møte med Glimt står på programmet.

– Dette er trening, sier Morten Jensen.

– Men ikke bare det, skyter Bjarte Lunde Aarsheim inn.

Duoen har i løpet av to år blitt vant med å fullføre hverandres setninger. Når RA setter seg ned med dem for å snakke om 2023 er det lett å merke hvor samkjørte de er.

Kongstanken om at flere hoder er bedre enn ett ligger fast. Det skal spillerne få merke i Spania. Det blir doble økter på spansk gress, mye møtevirksomhet og masse fag.

– Det blir en tung leir for spillerne, sier Jensen.

Må stenge igjen

Uten den hardtpressende midtspissen de etterlyser må Viking selvsagt starte i andre enden. Laget lakk som en sil totalt sett i fjor. Sekken må snøres igjen. Det har de to lenge vært tydelige på.

– Om du ser over fem dager tipper jeg at det blir tre med defensiv spissing og to med offensiv i starten, sier Bjarte Lunde Aarsheim.

Selv om hele Stavanger hyler om en ny spiss er også trenerne tydelige på at de har noen i stallen som kan bekle rollen i 4-3-3.

– Egentlig har vi fire spisser – selv om dere ikke nevner det, sier Bjarte Lunde Aarsheim.

Sander Svendsen vurderes kun som kantspiller i 4-3-3. — Bjarte Lunde Aarsheim

Maï Traore viste seg som en enorm superinnbytter i fjor. Kevin Kabran var god på topp helt på tampen. Unge Daniel Karlsbakk kan ta steg og unge Jesper Fiksdal fra 2. laget har mye av det rollen krever.

Mannen som ble hentet som spiss i fjor sommer, for en totalramme på over fire millioner, anses likevel ikke som det mer.

– Han vurderes som kant i 4-3-3, sier Lunde Aarsheim om Sander Svendsen.

– Da kan han komme seg inn i mellomrom og bakrom, sier Jensen – og fullfører setningen.

At nevnte Kevin Kabran fortsatt går mellom det helt store og det helt svake er også noe de kan jobbe med.

– Det er vår oppgave som trenere å gjøre spillerne vi har bedre. Nå bryr vi oss kun om dem. Så får vi ta eventuelle andre etter hvert, sier Jensen.

[ Salvesen har takket nei til Viking ]

Sone eller ikke sone

Men for å ta det som man strukturelt først og fremst kan gjøre noe med først: Hvordan jobber egentlig Viking med å stramme kollektivt igjen?

– Det handler litt om hvilke faser du er i. Vi kan ha ballen og slippe inn mål, sier Lunde Aarsheim.

– Så handler det om kontinuitet. Samme folk både bakerst og på midten vil hjelpe veldig, sier Jensen.

Duoen minner om at de har hatt gode defensive perioder de siste to årene. Avgrensede sekvenser hvor 0,8 baklengs per kamp har vært resultatet.

– I de periodene var gjerne gjenvinning en stor nøkkel. Så vet vi at vi må få mye bedre i intensitet i forsvarsspillet. Evnen til å stoppe innlegg. Evnen til å forsvare innlegg. Vi vet også at vi at vi må bli mye bedre i medium og lav blokk. Også for å skaffe oss selv bedre angrepsmuligheter. Da skal du nesten ikke slippe inn mål, sier «Batty».

De to fikk mye kritikk for å virre mellom 3-5-2 og 4-3-3 i fjor. Da hoppes det samtidig mellom soneforsvar og mannsmarkering. Alle som har vært på et trenerkurs vet at det er to store ytterpunkter innen defensiv fotballideologi. Trendene de siste årene har samtidig vist at man internasjonalt, men også i soneforsvarets høyborg Norge, har gått mer bort fra det gjennomstrukturerte drilloske soneorganisasjonen med to blokker og kort avstand. Moten med press og motpress har tvunget fram endring. Mange lag soner faktisk i forsvar og mannsmarkerer på midten. Noen går rent mann mot mann. Hellet er varierende. Det er ofte de aller beste som lykkes best med tilnærmelser mot mannsmarkering.

I et spisset 4-3-3 er Viking-trenerne klare på hva som vil gjelde i 2023 for dem.

– Vi skal kun gå mann til mann i det høye presset, sier Jensen.

– Og selvsagt inne i egen boks. Det må du i noen situasjoner der, fortsetter Lunde Aarsheim.

Jensen peker også på at det er en del forskjeller i sonespill. Noen ganger forsvarer man seg i to soner. Andre ganger er det tre ledd som gjelder.

– Glimt gjør det normalt i tre ledd i sin 4-3-3, med tre smale på topp. I 4-5-1 mener vi det må bli to ledd. Spissen blir for alene, sier Jensen.

[ Fredrik Torsteinbø klar for Sandnes Ulf: - Natt og dag ]

Høyt og lavt

– Hvor mye vil dere trene på en plan B i 4-3-3? En løsning med lavere press hvor for eksempel en mann som Daniel Karlsbakk kan få bruke kvalitetene sine mer? Vil dere noen ganger tilbake igjen til den gode overgangs- og ankomstfotballen som kjennetegnet Viking som nyopprykket – ofte med Zlatko Tripic som en viktig mann?

– Det har litt med hvem du møter. Blir du spilt lavt må du ha litt kontringsstyrke noen ganger. Men det er også litt rart at mange tror Viking har vært et veldig godt kontringsslag de siste fem årene. Det har vi ikke. Ser du på målene våre er det få scoringer som kommer fra det. Vi må variere, mener Jensen.

I fjor var trenerne glassklare på at de måtte dominere med ball for å kunne ta det neste steget. Å vinne serien ved å kontre var nærmest umulig. Paradoksalt nok gjorde Molde nettopp det. Det lave presset var svært vanlig hos seriemesteren.

Det er også litt rart at mange tror Viking har vært et veldig godt kontringsslag de siste fem årene. Det har vi ikke. Ser du på målene våre er det få scoringer som kommer fra det. Vi må variere. — Morten Jensen

Duoen peker på at de fleste la seg dypt mot Viking på SR-Bank Arena i fjor. Inkludert Molde. TIL, Glimt og Odd var unntakene.

Om det skjer i år, med et Viking det knyttes langt lavere forventninger til, gjenstår å se. Trenerne er usikre på hvordan det vil se ut, men de vet at det er en stor utfordring å bryte ned lag som presser lavt.

– Hvem har dere størst forventninger til av de unge i år? Hvem kan få gjennombruddet?

– Det er vanskelig å si. Noen skal på utlån og kan få gjennombruddet der. Som med Harald Nilsen Tangen. Så får vi se hvem som drar og hvem som blir, sier Jensen.

Hvem som skal til andre klubber er ikke avgjort. Trenerne har noen tanker, men mer vil bli avgjort etter den første treningsleiren i Spania.

– Vil mange utlån gjøre det lettere å holde en stall på opp mot 30 spillere fornøyd i en situasjon med langt færre kamper og med mindre planlagt rotasjon?

– Ja. Og det er klart at noen av disse må ut på lån, sier Lunde Aarsheim.

Duoen mener at en kjernetropp på 22 utespillere og tre keepere er det ideelle i en sesong som Viking skal ut i nå. Det betyr at de i utgangspunktet er for mange spillere nå. Med flere nye ventet inn blir antallet svært høyt – selv om Fredrik Torsteinbø nå forsvant.

– Så handler det om hvordan du teller også. Noen er i utviklingstrinnene. De skal først bli Viking-spillere på sikt. Da er rett kamparena viktig, sier Lunde Aarsheim.

– Hva med en mann som Lars Erik Sødal – som allerede har vært på lån på nivå to. Er det synk eller svøm for ham nå? Nytt lån?

– Det kan bli aktuelt med lån, men avhenger av hvor nære han er laget. Mye kan skje i en oppkjøring, sier Lunde Aarsheim.

Jensen fortsetter setningen automatisk og umiddelbart:

– Tingen med utlånsavtalene er at du kan ta unge spillere tilbake raskt. I så måte er det bedre om han spiller i OBOS, enn at han sitter på benken her.

– Hva med et midtbaneledd hvor dere slet med å finne de rette konstellasjonene i fjor?

– Det er åpen kamp om plassene. Så får vi se hvem som viser seg som best gjennom oppkjøringen, men vi tror kontinuitet er bra, sier Jensen.

– Dere begynte med å bruke Markus Solbakken som indreløper mot slutten i fjor. Så benket dere ham. Ser dere etter andre alternativer i regissørrollen sentralt, eller er han med i planene fortsatt?

– Det er som sekser vi ser ham i størst grad, men det avhenger litt av kampbilder. Så har han litt å jobbe med fra i fjor. Han inkludert, sier Morten Jensen.

For akkurat det gjelder Viking som helhet om de vil reise seg i 2023.

[ Fire Viking-talenter med nye kontrakter ]