På dette punktet misser evalueringen

Det som ble kommunisert ut fra styrene i AS og FK tidligere denne uken konkluderte som hovedpunkt med at det var mange og varierte grunner til årets sportslige kollaps. Det ble også gjort et poeng av at man ikke skulle peke ut noen syndebukk.

Momentet med Allan Gaarde er også svært spennende. Å få inn et par eksterne øyne, med erfaring, kan være meget smart. Et lignende samarbeid har lykkes meget bra i Häcken. Seriegullet, og måten Per-Mathias Høgmo har forsket seg fram til en 4-3-3-variant forankret i modellene til lag som Glimt og Ajax, er noe som har pirret Viking.

Samtidig kom det ut fra styrene at de ville se på å forankre et sett med roller som inneholder Vikings DNA. Signalet er at klubben ønsker mer kontroll over hvor de skal. De vil bli et hakk mindre trenerstyrte.

Det er bra, men jeg mener de ikke er i nærheten av å ta det langt nok. Dette blir halvveis. I Bodø Glimt har man spilt 4-3-3 i flere årtier. Man har forankret både spillestil og formasjon i styrerommet. Rollene endret seg noe med Kjetil Knutsen, men er relativt spikrede.

Hvorfor skal ikke Viking spikre også? Roller, formasjon og spillestil henger sammen. Når fotballtrenere lirer av seg «at formasjon bare er tallkombinasjoner» er det i min bok en tynn forsvarsmekanisme – som altfor mange journalister lar dem komme unna med.

For hvordan skal det gå til om Viking skal dyrke rollekrav for en venstreback til 4-3-3 – samtidig som trenerne velger 3-5-2? Rollen er selvsagt helt annen defensivt i en firer som soner – enn hva den er som ren vingback. Bare spør Shayne Pattynama.

Dyrking av roller og spillestil ligger bak all norsk klubbsuksess over tid.

For meg er det helt åpenbart at Viking må bli enda spissere her. Da gjør de alt annet lettere for seg selv.

Man må slutte å se på hva de beste lagene i Europa, med de beste spillerne gjør.

Dersom du samler de beste jazzmusikerne i verden kan du selvsagt gi dem full tilgang til å improvisere. Det vil normalt høres knallbra ut uansett.

Samler du derimot en gjeng på en mye lavere nivå kan både noter og taktstokk være smart for å få best mulig klang. Det er ikke helt ulikt i fotball.

