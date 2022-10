Slik bør Viking forsterkes til 2023

Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen har variert voldsomt i både formasjon og spillestil i 2022. Spesielt fra mai har det blitt mye. Statistikken forteller på en ganske brutal måte at det ikke har vært vellykket. Faktisk har Viking fra 9. serierunde i 2022 så langt et svakere poengsnitt enn fra samme tidspunkt i nedrykksåret 2017.

Forklaringen på hvorfor handler ikke bare på virring fra trenere. Det handler også skader og salg av rollespillere – som igjen har tvunget fram endringer i noen tilfeller.

Klarer ikke Viking å fylle på med de nødvendige typene betyr det fort slutten på veien – både for sportssjefen og trenerne. Så brutal og enkel er fotballen. — Espen Astor Iversen

Når Erik Nevland nå skal på handletur i vinter er det liten tvil om at dette blir hans karrieres viktigste storshopping.

Klarer ikke Viking å fylle på med de nødvendige typene betyr det fort slutten på veien – både for sportssjefen og trenerne. Så brutal og enkel er fotballen. Et poengsnitt fra 9. serierunde og til nå på 0,78 er ikke til å leve med. Det skjønner de fleste.

Så hva bør Viking se etter?

Det som gjør jobben litt lettere for Nevland er det faktum at trenerne nå har gitt beskjed om at 4-3-3 igjen skal dyrkes i større grad i 2023. Den beskjeden gir i langt større grad klarhet i roller og typer.

Den kanskje aller viktigste handelen som skal gjøres er en ny midtspiss. Sander Svendsen fungerer ikke i rollen alene i 4-3-3. Ingen av de andre spissene heller foreløpig. Det er siste del av denne sesongen et godt bevis på. Mangelen på rett midtspiss er hovedgrunnen til at formasjonen, hvor relasjonene er mest innøvde over tid, har blitt droppet.

[ Kan bli flere endringer i apparatet rundt Vikings A-lag i 2023 ]

Skal en spille 4-3-3, med en viss grad av ballbesittelse og høyt press, er det som regel noen ganske klare kvaliteter det letes etter. At vedkommende må være god foran mål gir seg selv. Presspill og tilstedeværelse er også helt essensielt. Da Viking mistet Veton Berisha mistet de ikke bare en målscorer, men faktisk en av de beste presspillerne som finnes i verden! Tallene hans på høyintensitetsløp og sprinter var oppsiktsvekkende gode allerede da han var i Tyskland. Før han dro fra Viking nå toppet tallene hans på feltene Mohamed Salah og Sadio Mané. Han hadde en helt ekstrem spisskompetanse.

Den normale definisjonen av høyintensitetsløp i moderne fotballstatistikk er 5.5 meter per sekund. En sprint har en hastighet på 7.0 meter per sekund.

Berisha snittet på rundt 90 høyintensitetsløp i Viking. Han var ofte over 100. Han snittet over 20 sprinter per kamp, men nådde også 30 mange ganger. Å finne en rollespiller, som kan gi den samme energien, er nær sagt umulig. Slik er det nesten uansett hvor mye penger du har.

I mitt hode må Viking likevel lete etter en spiss som kommer så nær som mulig om de vil finne tilbake til et DNA hvor presset starter helt på topp. Så må det åpenbart kompenseres.

Den Nevland leter etter må kanskje kunne tilføre noe annet også – all den tid han ikke kan løpe like mye som Berisha gjorde. Det enkle svaret på hva er fort mer hodestyrke. All den tid Vikings trenere ideelt sett ønsker å ha mye ball vil det å komme rundt på kant for å slå innlegg ofte være en god oppskrift mot lavtliggende motstandere. Noe må endres. En ny dimensjon. Da må en ha noen som kan omsette innleggene mot tunge stoppere.

Å finne en slik type, med det Viking har til rådighet av penger, blir ikke lett. Folk bør ha klart for seg at Viking må lete fram en ny spiss som fungerer. Ikke en erstatter for Berisha. Det går ikke.

Videre er det åpenbart at en offensivt anlagt venstreback står på listen til Nevland. Rolf Daniel Vikstøls dager er talte, Shayne Pattynama er for svak defensivt og unge Vebjørn Hagen har vært for mye skadet til å kunne vurderes nå.

Den spilleren Viking ser etter er nok først og fremst rask og god offensivt, men også langt bedre som førsteforsvarer enn Pattynama. Som rollespiller ville en type som Adrian Pereira passet perfekt. Det er ikke enkelt å finne, men heller ikke umulig.

Midtbanen har også sine klare mangler. Det vil overraske meg stort om ikke en ny indreløper står på handlelisten til Nevland.

[ Viking-spiller blir VM-ekspert ]

Laget har slitt med å finne de nødvendige målene fra posisjonen i år. Sebastian Sebulonsen, med sin sjeldne kombinasjon av fart, fysikk og mål, hadde egentlig vært perfekt. Han ble solgt. Sleng gjerne på enda litt mer ren løpskraft som kriterium – og det gir et godt bilde av noen som ville fylt en rolle. Det er også lov å håpe at Harald Nilsen Tangen finner tilbake til seg selv neste år.

Hva så med den sentrale midtbanen? Personlig mener jeg at Viking også bør kikke etter en ny sekser. Markus Solbakken er for omstendelig og opptatt av ballbesittelse etter min smak. Her avhenger det likevel helt av hvordan de to trenerne tenker om rollen. Ser man etter en type som først og fremst vrir spillet, med liten risiko, passer han. Det som likevel er sikkert at Joe Bells offensive kraft og duellstyrke aldri har blitt erstattet.

Høyre ving er også en posisjon hvor man ofte sliter med å finne et klart førstevalg. På motsatt side i banen har Viking ufattelige seks alternativer som har venstre ving som naturlig 4-3-3-posisjon i Tripic, Pattynama, Sandberg, Kabran, Svendsen og Austbø. Samtidig sliter man med å finne det klare valget motsatt. Den skjevheten må man naturligvis se på.

Viking har de siste årene solgt for mange spillere med spisskompetanse. Nøkkelen, om en skal tilbake igjen til toppen, er å fylle på med nye folk med ekstreme kvaliteter og X-faktor på enkelte felt.

Lett blir det ikke. Verden har endret seg fort i norsk fotball, men det er nå speidernettverket og Erik Nevland får sin virkelige test.

Å forvente at de klarer å fylle alle roller og kriterier er utopisk.

Noen bør likevel være innertiere.

[ Tripic: - Litt typisk oss at vi ikke klarte å vinne ]